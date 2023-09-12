В Уральске отметили День города

Один из древнейших городов Казахстана, история которого начинается с 14 века, вновь отметил свой день рождения. Уральцы посвятили несколько дней празднованию, которое началось с концертной программы в сквере им.Жубана Молдагалиева, сообщает Zakon.kz.

На празднике выступили все детские коллективы школ дополнительного образования. Художники под открытым небом представили свои работы, в каждой из которых запечатлена любовь к родному городу. А на уральском Арбате прошла выставка производителей продуктов питания "Сапалы өнім-2023" и ярмарка местных ремесленников "Акжайык – город мастеров". Праздничные мероприятия посетили аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, аким города Уральска Миржан Сатканов.

"Основная цель выставки – развитие национальных ремесел и широкое продвижение их изделий, знакомство с местными талантливыми мастерами. Из года в год мастеров становится все больше, что говорит о популярности народного промысла в современном обществе. Если в прошлом году было в среднем свыше 28 тыс. предпринимателей МСБ, то сейчас успешно занимаются разным бизнесом свыше 35 тыс. уральцев", – отметил заместитель акима г. Уральска Мирболат Нуржанов.

Аким города провел торжественный прием в честь Дня города, вручив звания "Почетный гражданин города Уральска" трем горожанам – ветеранам труда: железнодорожнику Михаилу Надточию и учителю Аскару Акишеву, а также успешной женщине-предпринимательнице Ляне Турсыновой.

Фото: пресс-служба акимата г. Уральска

На приеме побывали и почетные гости с соседних городов Казахстана и ближнего зарубежья. С праздником уральцев поздравили заместитель акима г. Мингечевир республики Азербайджан Фарид Маммедов, мэр г.Оренбурга Сергей Салмин, заместитель акима г.Атырау Нуржан Ермуханов, заместитель акима г. Актобе Айдос Хамиев. В 2022 году в рамках визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Азербайджан, акимом г.Уральска и главой г. Мингечевир был подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве в области предпринимательства, культуры и спорта. С тех пор два города – Уральск и Мингечевир – стали городами-побратимами.

"Успешное развитие города невозможно без его жителей. Именно благодаря неустанному труду наших горожан, Уральск день ото дня становится все лучше. Достижения наших жителей становятся известными не только в стране, но и во всем мире. Поздравляю всех горожан с днем рождения родного города. Ваша искренняя заинтересованность и активная поддержка способствуют процветанию Уральска", – отметил аким г. Уральска Миржан Сатканов.

Также в честь праздника в городе прошел открытый чемпионат ЗКО "Жайық жүйрігі-2023". На скачки прибыли свыше 130 знаменитых скакунов из Алматинской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской областей и с соседних областей России. Они приняли участие в состязаниях "Тай жарыс" на дистанции 6 км, "Құнан бәйге" – 11 км, "Аламан бәйге" – 21 км и "Ұлы аламан" – 31 км.

Фото: пресс-служба акимата г. Уральска

На соревнованиях "Тай жарыс" приняли участие 30 всадников. По итогам упорной борьбы первое место занял Мерей Есенгалиев и скакун по кличке Үміт из Теректинского района, в "Құнан бәйге" первое место получил Талгат Бисембаев и конь Назкүрең из района Бәйтерек. На забеге "Аламан бәйге" победителем стал Талгат Жакиев из Мангистауской области, а в 31-километровой дистанции победил скакун по кличке Сильвия, хозяин лошади К.Жанабаев. Отметим, что общий призовой фонд чемпионата – 14,5 млн тенге, победители "Тай жарыс" и "Құнан бәйге" получили по 1 млн тенге, "Аламан бәйге" – 2 млн тенге и "Ұлы аламан" – 3 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата г. Уральска

В праздничный день прошла церемония награждения победителей конкурса "Зеленый город". Были отмечены самые лучшие в своей профессии, внесшие значительный вклад в улучшение санитарного состояния города и благоустройство двора, улицы, дома. Победителем в номинации "Лучший бизнес-объект" стал коллектив ТОО "Uniserv Medical Center". В номинации "Лучший двор" отметили жителей, проживающих по адресу улица Монкеулы дом №107/1. В номинации "Лучшая образовательная организация" отмечен Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана. Наградили жителей дома №244/3 по улице Назарбаева, ставших победителями в номинации "Объединение лучших владельцев имущества", а городская поликлиника № 5 стала победителем в номинации "Лучшая организация здравоохранения".

Фото: пресс-служба акимата г. Уральска

Также был отмечен ряд сотрудников, признанных победителями в конкурсе "Лучший специалист". В номинации "Лучший строитель" наградили главного механика АО "Уральскводстрой" Мирослава Блинова, в строительной отрасли он проработал уже 23 года. В номинации "Лучший учитель" наградили учителя начальных классов и логики Алмас Сапарову, квалифицированного специалиста с почти 30-летним опытом работы в сфере общего образования, заслуженного педагога, добившегося больших успехов в трудовой деятельности. В номинации "Лучший медицинский работник" награжден директор многопрофильной городской больницы Арман Мурзахметов, имеющий опыт работы в сфере медицины свыше 16 лет. В номинации "Лучший электрик" наградили электрика Западно-Казахстанской региональной электросетевой компании Саттара Замзина, стаж работы в отрасли – 34 года. В номинации "Лучшая швея" наградили швею Дома моды "Мария ханым" Ольгу Миронову, стаж работы в отрасли – 36 лет. "Лучший сантехник" – сантехник сервисной компании "Бірлік сервис плюс" Бейбит Муханбетов, имеет стаж работы свыше 17 лет. "Лучший водитель" – водитель ТОО "Жайык Таза Кала" Борис Коштаутов, имеет стаж работы в данной сфере 41 год.

Также были награждены победители конкурса "Лучшая фотография и видеоролик", проводимого в честь Дня города. В номинации "Лучшее фото" отмечен фотограф Валерий Давыдов, в номинации "Лучший видеоролик" победителем стала Алмагуль Измагамбетова.

Ко Дню города в Уральске было высажено 35 елей, открыты сквер и садовый центр, а на главной площади имени Первого Президента состоялся концерт с участием звезд казахстанской эстрады.