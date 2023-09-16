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17 сентября Алматы будет праздновать День города

Алматы Фото: акимат Алматы
Каждое третье воскресенье сентября город Алматы празднует свой день рождения – День города. В этом году торжественные празднования состоятся 17 сентября на площади имени Абая перед Дворцом Республики.

Помимо этого в этот день будут проходить праздничные мероприятия – концерты, выставки, флешбомы, фестивали, награждение званием "Почетный гражданин Алматы" людей, которые внесли весомый вклад в развитие и процветание родного мегаполиса:

  • С 12:00 до 20:00 одновременно в 8 районах города и на пешеходных улицах Панфилова и Жибек жолы состоится фестиваль "Туған күніңмен, Алматым!". Согласно общей концепции празднования программа фестиваля разделена на различные зоны: выступление живых команд, концерт молодых артистов, ярмарка ремесленников, выставка современного искусства, арт-объекты от местных художников и дизайнеров, а также мастер-классы.
  • С 10:00 до 21:00 в Парке Первого Президента состоится Apple Fest, который станет гигантским Алма-парком. В программе фестиваля запланирован яблочный базар, городская ярмарка ресторанов, спортивные и концертные программы. Увеличится количество яблок, продаваемых областными хозяйствами, со 127 тонн против 100 тонн в прошлом году. Также на площади Абая в 10:00 торжественное мероприятие – вручение нагрудных знаков "Почетный гражданин города Алматы".
  • В 15:00 на площади Астана состоится музыкальный фестиваль "Сағындым Алматымды". Помимо этого, в 20:00 на площади Абая пройдет музыкальный фестиваль "Алматы жұлдыздары".
концерт

Фото: акимат Алматы

Торжественные мероприятия и празднование Дня города пройдет также во всех районах Алматы:

  • в Жетысуском районе в 17:00 на Арбате, в мкр. Айнабулак и 17 сентября в 12:00 в парке "Гульдер", по ул. Серикова, 2а, пройдет праздничный концерт в честь празднования Дня города;
  • в Ауэзовском районе 17 сентября в 17:00 в парке отдыха Family park (вход с пр. Абая) пройдет концертное мероприятие с участием кукольного театра и эстрадных звезд на тему: "Туған күніңмен, Алматым!";
  • в Турксибском районе 16-17 сентября с 17:00 до 20:00 перед площадью Дома школьников №6 по пр. Сейфуллина, 13/1 состоится праздничное мероприятие "С днем рождения, Алматы". Для гостей вечера выступят звезды казахстанской эстрады, акробаты, танцоры и фокусники, а также кукольный театр для малышей и популярная этно-рок-группа "Улытау";
  • в Алмалинском районе праздничное мероприятие "Туған күніңмен, Алматы!" состоится 16 сентября с 10:00 до 18:00 на территории ТРЦ "Мега парк", пр. Сейфуллина, 483;
  • в Наурызбайском районе праздничный концерт "Алматы – болашақ қаласы" c участием эстрадных звезд и талантливых детей района пройдет 16 сентября в 11:00 и 17 сентября в 19:00 перед зданием районного акимата по адресу: мкр. Шугыла, 347;
  • в Бостандыксом районе 16 сентября с 16:00 до 19:00 в амфитеатре ТРЦ Mega Alma-ata, ул. Розыбакиева, 247а, состоится праздничный концерт с участием молодых исполнителей;
  • в Алатауском районе 16 сентября в честь Дня города на территории ТТИ "Алатау" (мкр. Нуркент, 6) в 18:00 пройдет праздничный вечер традиционной музыки "Асыл мұра", а в 20:00 с праздничным концертом на сцене выступит отечественная группа "Дос-Мұқасан".
Алматы

Фото: акимат Алматы

С полным перечнем районных мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Мухит Турсынали
Алматы
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