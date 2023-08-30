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Как в СКО отметили День Конституции

Праздник в СКО Фото: пресс-служба акимата СКО
В Петропавловске отметили День Конституции Республики Казахстан. Дождливая погода не помешала горожанам посетить интересные мероприятия, которые проходили в нескольких частях города.
На центральной площади Петропавловска организовали праздничный концерт "Еркендіктің асқақ шыңы – Ата Заң". Выступали лучшие артисты и творческие коллективы области. Со сцены звучали известные песни о любви к Родине.

"Поздравляю всех с праздником! Благодарю, что у нас чистое небо и мир в нашей стране. Права казахстанцев не ущемляются и все равны независимо от национальности, происхождения или вероисповедания. В этом заслуга Конституции. Желаю, чтобы страна процветала! Спасибо за концерт, петропавловские артисты как всегда на высоте", – делится впечатлениями после концерта жительница Петропавловска Райгуль Мадиева.

Праздник в СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

Также на центральной площади прошел фестиваль-конкурс "Салт-дәстүр". Этнокультурные объединения АНК демонстрировали свои традиции и обычаи, угощали всех национальными блюдами.


"Нам демонстрировали обычаи и традиции разных народов. Было очень интересно и познавательно, особенно для детей. Они с радостью приняли участие", – говорит жительница Петропавловска Галина Шмунк.


По соседству любой желающий мог сыграть в национальную игру "Асық ату", а также в шашки и шахматы. Также петропавловцы и гости города могли проверить свои знания в викторине "С Конституцией дружить – значит по закону жить". Опрос жителей проходил в крупных торговых домах и на оживленных улицах города. За правильные ответы горожане получали памятные призы.



В Парке Победы тоже было интересно. Там воспитанники школы искусств "Жас дарын" подготовили праздничный концерт "Қазақстан Конституциясы – халық даусы". В рамках празднования также прошел круглый стол "Почему важно соблюдать Конституцию?" в клубе "волонтеров-оптимистов" при молодежном ресурсном центре.


А в "Qyzyljar ART center" проходит выставка II международного симпозиума художников "Botaı – Uly dala mádenıetі". Симпозиум – это комплексное мероприятие, включающее в себя проведение экскурсий с целью ознакомления с историко-культурным наследием региона, мастер-классы для молодежи, пленэр на территории республиканского государственного музея-заповедника "Ботай" и Шалкар-Имантауской курортной зоны Айыртауского района.


Празднование в СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

В симпозиуме принимают участие 20 художников из Канады, Германии, Франции, Бенина, Румынии, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

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Зарина Жакупова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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