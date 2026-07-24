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Общество

В Казахстане продолжат сносить аварийные дома

Снос ветхих домов в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 05:30 Фото: Zakon.kz
Стало известно, сколько ветхих и аварийных домов планируется поэтапно обновить в Казахстане до 2029 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в стране насчитывается более 4200 ветхих и аварийных домов, которые до 2029 года планируется поэтапно обновить. Как передает "24KZ", в Казахстане в 2026 году снесут 224 аварийных дома, а их владельцам предложат квартиры по принципу "комната за комнату".

Со слов заместителя председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Каната Мынбаева, "Казахстанская жилищная компания" запускает механизм гарантирования. Теперь акиматы будут определять участки и подводить инженерные коммуникации, а инвесторы – сносить ветхое жилье и строить новое.

В это время жилищная компания берет на себя полную защиту прав собственников по аналогии с долевым строительством. Схема позволит полностью обновить фонд и выдать людям равноценные квартиры без рисков, а также откроет возможность коммерческой продажи жилья в новостройках через обычную банковскую ипотеку.

"В 2026 году всего сносу подлежат 224 дома, 44 уже снесены. Условия, которые рассматривает аккредитованная компания при оценке: состояние жилища, его месторасположение, квадратура, размер земельного участка – все это имеет значение", – отметил Мынбаев.

Приказом от 16 июля 2026 года министр промышленности и строительства внес изменения в Типовое положение о жилищной инспекции, а заместитель премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития утвердил Правила создания, функционирования, учета и прекращения цифровых кондоминиумов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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