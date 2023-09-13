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Когда жителям Павлодара дадут горячую воду, которую они ждут с 5 сентября

Когда жителям Павлодара дадут горячую воду, которую они ждут с 5 сентября Фото: Instagram/khassarkhabylbekov
Новый аким Павлодара Хасар Хабылбеков пообещал горожанам дать горячую воду до 20 сентября, сообщает Zakon.kz.

Аким отметил, что решить проблему с обеспечением многоквартирных домов города горячим водоснабжением было одной из главных задач его предшественника и теперь стала его.  

Данный вопрос вызывает множество обоснованных нареканий горожан.

"Подать горячее водоснабжение всем жителям должны были еще 5 сентября. На сегодня в городе без воды 223 (16%) из 1277 многоквартирных домов. В этой связи нами принято несколько важных мер и действий, которые позволят обеспечить ГВС все МЖД города до 20 сентября включительно", – написал Хабылбеков в Instagram.

Ранее новый аким Павлодара пообещал постоянно быть на связи с жителями города.

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Елена Вебер
Павлодар
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