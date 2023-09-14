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Казахстанцы стали реже совершать преступления

Количество преступлений сократилось в Казахстане Фото: Zakon.kz
Генеральная прокуратура РК поделилась статистикой по динамике преступности в Казахстане. По данным ведомства, в стране стали реже совершать преступления, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры 14 сентября, в целом по стране наблюдается снижение преступности на 15,2% (с 116 101 до 98 454 случаев).

Заметнее всего (на 17,9%, с 49 762 до 40 857) сократилось число преступлений средней степени тяжести. Тяжких преступлений стало меньше на 16,5% (с 31 128 до 25 990). Преступлений небольшой степени тяжести стали совершать на 9,8% меньше (с 17 514 до 15 793). Количество особо тяжких преступлений снизилось на 4,1% (с 1693 до 1624).

"В рамках надзора за следствием прокуроры прекратили необоснованное уголовное преследование в отношении 57 лиц. 671 человек освобожден прокурорами из служебных помещений и изоляторов. Количество нарушений конституционных прав граждан в уголовном процессе сократилось на 14%. Девять лиц оправданы по актам прокуроров", – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в Генпрокуратуре представили статистику по пропавшим без вести казахстанцам.

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