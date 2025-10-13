Женщины и дети стали чаще совершать преступления в Казахстане

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева на правительственном часе МВД 13 октября 2025 года рассказала, какие преступления стали чаще совершать казахстанцы, передает корреспондент Zakon.kz.

Имашева указала на рост отдельных видов преступности.

"Согласно анализу Комитета правовой статистики Генпрокуратуры РК, за 2024 год и с начала текущего года наблюдается рост количества отдельных категорий преступлений. Статистика показывает рост наркопреступлений, мошенничеств, хулиганств, вымогательств, а также правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия", – отметила она.

Кроме того, выросла, по ее данным, регистрация и уголовных проступков. Наибольшее количество приходится на "Мелкое хищение" и "Незаконное обращение с наркотическими средствами".

"Наибольшую обеспокоенность вызывает рост уголовных правонарушений, совершенных женщинами (14,6%), несовершеннолетними (36,5%), а также лицами, имеющими неснятую и непогашенную судимость", – подчеркнула депутат.

Указала Имашева и на то, что не снижается количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. И это несмотря на значительное ужесточение наказания за их совершение.

"Ежегодно в отношении детей совершается 800-850 половых преступлений. Эти цифры – повод задуматься, что мы делаем не так, и лишнее доказательство того, что только лишь жестким наказанием ситуацию не исправить. Необходим глубокий анализ причин такого рода преступлений", – считает парламентарий.

Выросло в два раза, по ее данным, и число правонарушений в сфере дорожного движения. Почти на столько же выросло число погибших в них людей и раненных при ДТП.

"Наблюдается массовое нарушение ПДД. Следует обратить внимание на подготовку водителей. Сегодня усовершенствованные подходы к экзаменам, передача их в спецЦОНы не исключают различных "серых" схем. Права до сих пор "покупаются". Необходимо ужесточить и пересмотреть подходы в этом вопросе", – резюмировала Снежанна Имашева.

