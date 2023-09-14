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Леонель Струмия устроил сюрприз юному болельщику из Актобе

Леонель Струмия устроил сюрприз юному болельщику из Актобе Фото: Instagram/leostrumia5
Аргентинский полузащитник казахстанского клуба "Актобе" Леонель Струмия приятно удивил юного болельщика из Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, мама мальчика Баглана обратилась в футбольный клуб с просьбой поздравить ребенка с днем рождения. Леонель Струмия не отказал и пришел с подарком в гости.

Видео встречи опубликовано на странице в Instagram клуба "Актобе" 13 cентября 2023 года.

Школьник не ожидал звездного гостя и расплакался от радости.

Комментаторы с восхищением и благодарностью отреагировали на поступок футболиста.

Летом Zakon.kz сообщал о подобном случае. Тогда артист The Limba решил устроить сюрприз фанату и сам приехал к нему в гости. Организовать встречу помогла сестра юного поклонника.

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Анастасия Московчук
Актобе
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