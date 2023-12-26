Аргентинский полузащитник "Актобе" Леонель Струмия отпраздновал свадьбу

31-летний полузащитник казахстанского футбольного клуба "Актобе" Леонель Струмия женился на аргентинке Луз Ортиз в городе Вилья Мария, сообщает Zakon.kz

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"От имени коллектива клуба и болельщиков искренне поздравляем Льва и его супругу Луз Ортиз с законным браком!", - говорится в сообщении в Instagram команды.

Струмия перешел в "Актобе" в феврале 2023 года и сразу стал одним и лидеров команды. Опорный полузащитник успел провести за клуб 30 матчей и отметиться голевой передачей.

Ранее мы писали о том, как Леонель Струмия приятно удивил юного болельщика из Актобе.