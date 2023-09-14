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В зоопарке Алматы рассказали об одной из опаснейших рыб

мурена зоопарк Алматы Фото: pixabay
14 сентября 2023 года специалисты зоопарка Алматы опубликовали ролик под названием "Леопарды океана", сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на странице в Instagram, внешний вид этой рыбы очень устрашающий и злобный. А еще у них две пары челюстей.

"Мурена – морская рыба отряда угреобразных, живет в Тихом и Индийском океанах. У нее нет чешуи, тело покрыто специальным слоем слизи, обладающим антипаразитарным действием. В длину наши мурены – больше метра".Пресс-служба зоопарка Алматы

Отмечено, что ни одна рыбка не сможет вырваться из пасти мурены – ведь у нее две пары челюстей.

"Прямо как у "Чужого" из одноименного фильма! Передние челюсти хватают жертву, а глоточные – проталкивают ее дальше. Зубы мурены направлены назад, по принципу капкана и вырваться из них практически невозможно. Мурена не ядовита. Но укусы ее очень болезненны и долго заживают. Возможно, токсичность слюны вызвана болезнетворными бактериями, которые размножаются в пасти среди остатков пищи и вызывают заражение раны. Для человека мурена неопасна, если, конечно, не дразнить рыбу".Пресс-служба зоопарка Алматы

В рационе мурен рыба, осьминоги, мидии, креветки и кальмары. Размножение мурен изучено плохо. Продолжительность жизни – около 10 лет.

Днем ранее, 13 сентября, зоопарк Шымкента пополнился новыми экзотическими животными. Как оказалось, из Израиля приехали серые кенгуру. Сотрудники зоопарка назвали их Каем и Гердой.

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