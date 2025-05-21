Рог, который убивает: зоопарк Алматы рассказал правду о браконьерстве

Администрация зоопарка Алматы опубликовала очередной познавательный ролик. На этот раз специалисты развеяли очередной миф, касающийся носорогов, сообщает Zakon.kz.

Так, главный герой видео отмечает, что главный миф, погубивший носорога, заключается в том, что рог носорога – мощный афродизиак и лекарство от всех болезней, вплоть до рака.

И как следствие – почти полное истребление некоторых видов в дикой природе, несмотря на нулевую доказанность эффективности сомнительных лекарств.

"В реальности же рог состоит из кератина, как наши ногти, и никаких лечебных свойств он не имеет. А для спасения носорогов ученые теперь прикладывают максимум усилий". Пресс-служба зоопарка Алматы

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В Азии издавна существует большой спрос на рога носорогов. Их используют для драгоценных изделий и в традиционной китайской медицине. Лекарства из рогов носорога очень ценятся и входят в традиционные китайские рецепты, включая эликсиры долголетия и "бессмертия". Из-за существования этого рынка носороги стоят под угрозой вымирания.

Мы уже рассказывали, что Алматинский зоопарк активно готовится к лету. Во всех вольерах установлены охлаждающие системы, а в рационе появились дополнительные фрукты, ягоды и овощи. О том, какие еще условия созданы для питомцев, чтобы они легче перенесли жаркие месяцы, – в материале Zakon.kz.