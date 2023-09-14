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В Усть-Каменогорске начали ремонтировать дворовые проезды

В Усть-Каменогорске начали ремонтировать дворовые проезды Фото: Zakon.kz
Завершив еще в августе запланированные средние и текущие ремонты улиц, городские власти сосредоточатся на локальных междворовых и внутридворовых проездах.
"Мы уже третий год подряд проводим эту работу. Анализ показывает положительный отклик со стороны горожан и в этот раз мы решили расширить фронт работ. Хотим охватить не менее ста участков. Конечно, погода может внести коррективы, но будем отрабатывать по максимуму".Аким Жаксылык Омар

На проект "100 проездов" выделено около двухсот миллионов тенге.

За сентябрь-октябрь планируется охватить ремонтом не меньше ста участков в разных районах Усть-Каменогорска.

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