В Усть-Каменогорске начали ремонтировать дворовые проезды

Фото: Zakon.kz

Завершив еще в августе запланированные средние и текущие ремонты улиц, городские власти сосредоточатся на локальных междворовых и внутридворовых проездах.

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