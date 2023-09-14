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Фермеры Акмолинской области заявили о несправедливом распределении сельхозугодий

несправедливое распределение сельхозугодий в Акмолинской области Фото: pixabay
В Есильском районе Акмолинской области фермеры и местные жители утверждают, что изъятые у латифундистов земли вновь попали в руки не простым крестьянам, а владельцам и без того зажиточных крестьянских хозяйств, сообщает Zakon.kz.

Сельчане рассказали КТК, что из-за вновь сколоченной монополии людям негде пасти скот и косить сено.

"Не имея ничего, просто свое здоровье – кончаешь, кончаешь, кончаешь в сарае. Вот и все. Приоритет отдают ТООшникам, КХшникам, которые имеют все больше и больше земли. То есть у нас, в Есильском районе, имеющие имеют еще больше, а не имеющие ничего так не имеют".Улан Байтемир

Отчаявшись добиться справедливости на местах, сельчане приехали за 400 км в столицу, чтобы пожаловаться в центральный офис партии политического большинства.

"Мы сено покупаем где-то в Костанаской области. Приезжают фурами, и покупаем у них рулоны по 15 тыс. за один рулон. Представьте, это надо полмиллиона отдать, чтобы всего 30 рулонов. У меня всего три головы, трое телят и один бык".Галымжан Енсебаев

Именно ее областной филиал в свое время и контролировал изъятие земель латифундистов по программе "Жер аманаты". Но потом уже местные исполнительные органы распределили сельхозугодия несправедливо, говорят люди, и в результате очередного конкурса пастбищные земли снова получил крупный предприниматель.

"Сейчас просмотрим все варианты. Посмотрим, подавали ли они заявку и как прошла в целом конкурсная комиссия. Поскольку со слов заявителей, те, у кого "Жер аманаты" – комиссия изъяла земли, они обратно вернулись. Но обратно – со слов. На следующей неделе создастся комиссия – и выйдут и проверят". Замзаведующего республиканской общественной приемной Amanat Ардан Аралбай

Ранее фермеры Актюбинской области жалуются, что сайгаки уничтожают посевы и пастбища. Ущерб от их набегов может исчисляться сотнями тысяч миллионов тенге.

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