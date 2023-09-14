Фермеры Актюбинской области не могут самостоятельно защитить посевы от нашествия сайгаков

Фермеры Актюбинской области жалуются, что сайгаки уничтожают посевы и пастбища. Ущерб от их набегов может исчисляться сотнями тысяч миллионов тенге. Корреспондент Zakon.kz разбирался в ситуации, поговорив с аграриями, и выяснил, принимаются ли какие-то меры для помощи людям.

Земледельцы некоторых хозяйств Западного Казахстана пострадали от нашествия сайги, которая портит пастбища и угодья, приносит значительный урон. Владельцы крестьянских хозяйств рискуют остаться без необходимого объема заготовок кормов на зимний период, а также несут убытки от потери зерна. Люди стараются самостоятельно отгонять животных с посевных площадей, но силы не равны.

Фермеры просят власти урегулировать численность сайгаков и дать возможность полноценно заниматься сельским хозяйством.

"Мы писали письма в областной акимат и в районный акимат, приглашали сотрудников к себе. Также просили представителей Управления сельского хозяйства посетить пастбища и посевы наших сельхозформирований, чтобы показать урон, нанесенный набегами сайги. Той сайги, которой было 200-300 тысяч, уже нет. Это, конечно, очень трогательное зрелище – заход сайги на поля, но после того, как она бегала, топтала и ела колосок, мы теряем почти треть возможного урожая – около 70-80 миллионов зерна", – рассказывает фермер района Айтеке би Александр Чемоданов.





Он добавил, что все труженики полей не могут полноценно вести деятельность, выращивать хлеб и мясо. Из-за запрета на отстрел сайги дикие косули комфортно себя чувствуют на аграрных территориях, усиленно уничтожают пастбища, посевы сельскохозяйственных культур, причиняя им колоссальный урон.

"Популяцию сайги нужно регулировать. В свое время стояли заводы. В селе Карабутак, Иргиз, Каракельды сайгу отстреливали и продавали большими партиями в магазинах. Это приносило благо народу и стране. Просим, или уже даже требуем, навести порядок", – обратился к правительству аграрий.

По его словам, существует охотинспекция, которая охраняет сайгу. Но в нынешней ситуации следует уже формировать отряды, которые будут регулировать численность саги.

На территории Актюбинской области два ареала обитания сайгаков. Это Бетпакдала и Устюрт. В Устюрте (Байганинский, Шалкарский районы), по подсчету воздушной переписи, числятся 39,7 тыс. голов, в Бетпакдалинском (Айтекебийский, Иргизский, Хромтауский районы) – 120 тыс. голов сайгаков.

Ежегодно в весеннее время ведется авиационный учет численности сайгаков. Согласно данным, наблюдается стабильный рост численности сайгаков на территории области.

В Казахстане существует мораторий на отстрел сайгаков, который продлен до 2024 года. При этом в целях сохранения посевных площадей рассматривается вопрос выдачи разрешения крестьянским хозяйствам на применение огнестрельного оружия, не способного стрелять, применяемого для отпугивания сайгаков: макетно-габаритного оружия или изделий для имитации стрельбы пороховыми патронами.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК в ответ на запрос редакции сообщили, что в настоящее время в связи с увеличением поголовья сайгаков Уральской и Бетпакдалинской популяции, где усилился прессинг на посевные и пастбищные угодья сельхозформирований, создан республиканский оперативный штаб из числа сотрудников ведомства, уполномоченного органа по охране, воспроизводству и использования животного мира, а также местных исполнительных органов и специализированной организации РГКП "ПО Охотзоопром". Эти меры осуществляются согласно приказу министра экологии и природных ресурсов.

"Одними из основных мероприятий является предупреждение потравы и оказание содействия по недопущению потрав сельхозугодий сайгаками. Аналогичные региональные штабы созданы по всем популяциям сайгаков. В наиболее плотно сконцентрированные сайгаками регионы на помощь фермерам направляются дополнительные экипажи инспекторов РГКП "ПО Охотзоопром", инспекции лесного хозяйства и животного мира из других, менее загруженных регионов. Но в связи с нехваткой человеческих сил и транспорта не всегда получается предотвратить потраву сельхозугодий сайгаками", – отметили в ведомстве.

Так, для сдерживания сайгаков на территории Бокейординского резервата установлены отпугивающие сооружения (чучела) на протяжении 40 километров. Дополнительно инспекторами РГКП "ПО Охотзоопром" и Бокейординского резервата осуществляется патрулирование для сдерживания сайгаков.

"В целях создания условий для концентрации сайгаков на территории Бокейординского резервата в Западно-Казахстанской области запланированы работы по созданию искусственных водопоев. До конца текущего года за счет спонсорских средств планируется установить две дополнительные скважины. Кроме того, подготовлена карта территории для определения точек бурения порядка 15 скважин, ведется подготовка бюджетной заявки". Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства Экологии и природных ресурсов РК

Ученые и зоологи признают, что за последние десятилетия в Казахстане фиксируется значительное увеличение поголовья сайги. В ходе миграции сайгаки заходят на территории фермерских хозяйств, на посевы и частично съедают и вытаптывают их. По мнению ученого-зоолога, заведующего лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МОН РК Константина Плахова, биологических препятствий на отстрел сайгаков нет, но для этого существуют социальные препятствия – отстрел может стать стимулятором всплеска браконьерства, чего и опасаются специалисты.

Эксперт предположил, что для разрешения данной проблемы нужно обеспечить надежную охрану сайге, заметив, что браконьерство – это нарушение закона, но "многие ставят знак равно между нормальными законопослушными охотниками и браконьерами".

"Для начала лучше будет ограничиться экспериментальным отстрелом. То есть нужно определить, как лучше это осуществить. К примеру, в советское время был единый оператор, занимавшийся отстрелом и заготовкой сайгаков, – Зоокомбинат (РГКП ПО "Охотзоопром"). У предприятия были охотники, специально оборудованные автомобили, убойные пункты, там работали специалисты по разделке, имелись рефрижераторы, холодильники для хранения мяса и рогов, чтобы полностью соответствовать требованиям законодательства". Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МОН РК Константин Плахов

В Казахстане сайгаки находятся под охраной не только внутреннего законодательства, но и Международной Конвенции о сохранении биоразнообразия, Конвенции CITEС о запрете торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Боннской конвенции о сохранении мигрирующих видов и других соглашений.

Эксперты убеждены, что при принятии решений по регулированию численности сайгаков нужно учитывать возможные сопутствующие проблемы и риски, которые могут возникнуть. Для их разрешения потребуются специальные исследования и меры, предпринятые на государственном уровне.