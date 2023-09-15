В Уральске задержали школьника-закладчика

Ученика 11 класса задержали во время предполагаемого совершения закладок синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности был задержан ученик 11 класса. 16-летний юноша подозревается в осуществлении закладок наркотиков.



"Его поймали с поличным, при личном обыске было обнаружено и изъято два свертка, обмотанных изолентой зеленого цвета, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета со специфическим запахом. При осмотре его сотового телефона были обнаружены координаты закладок, где были изъяты 23 свертка, обмотанных изолентой зеленого цвета, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета со специфическим запахом", – пишет ДП ЗКО.

Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются синтетическим наркотиком весом 20,18 грамма. В отношении задержанного начато досудебное расследование по п. 3 ч. 3 ст. 297 УК РК ("Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств").

По данным полиции, с 1 июня в ЗКО было выявлено 99 наркоправонарушений, из них 44 преступления и 55 уголовных проступков.

