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В Карагандинской области мать похитила 24 млн тенге на лечение дочери

детский сад Фото: Zakon.kz
Бухгалтер детского сада в Каркаралинске похитила 24 млн тенге, чтобы вылечить дочь, сообщает Zakon.kz.

Факт выявили следователи Департамента экономических расследований Карагандинской области, пишет Astanatv.

По версии следствия, женщина два года переводила деньги на собственные счета. На суде она призналась, что пошла на преступление ради дочери с инвалидностью.

Шестилетняя дочь подсудимой страдает аутизмом и ей регулярно нужны были дорогостоящие консультации врачей и лекарства. Суд эти обстоятельства учел.

Бухгалтера приговорили к шести годам тюрьмы с отсрочкой в 5 лет. Это означает, что отбывать наказание женщина начнет, когда ее дочери исполнится 11 лет. Ей также придется вернуть похищенные деньги.

В Караганде сотрудник сервиса по мойке машин решил покататься на авто клиента и совершил на нем ДТП.

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Мухит Турсынали
Карагандинская область Каркаралинск
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