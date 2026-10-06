Алматы на 100% готов к отопительному сезону: что поручил аким перед зимой
Об этом 6 октября 2026 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы:
"На сегодня общая готовность Алматы к отопительному сезону составляет 100%. Полностью подготовлены жилой фонд, школы и детские сады, объекты здравоохранения. Основные предприятия тепло-, электро-, газо- и водоснабжения также завершили подготовку к зиме".
Отдельно на совещании обсудили подготовку города к осадкам и зимней уборке.
Из 129 проблемных участков арычной сети уже устранено 117. Оставшиеся работы поручено завершить до 30 октября.
Городские службы и специальная техника готовы к работе в период осадков и зимнего сезона.
Дархан Сатыбалды поручил усилить координацию дорожных служб и владельцев инженерных сетей, завершить все подготовительные работы и обеспечить своевременную передачу объектов теплоснабжения на баланс АлЭС.
Также поставлены задачи по газификации частного сектора и обеспечению сохранности отремонтированной городской инфраструктуры в зимний период.
Со 2 октября 2026 года в Астане стартовал отопительный сезон.