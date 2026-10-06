#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
Общество

Алматы на 100% готов к отопительному сезону: что поручил аким перед зимой

аким Алматы Дархан Сатыбалды, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 10:12 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по готовности города к отопительному и зимнему периоду, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 октября 2026 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы:

"На сегодня общая готовность Алматы к отопительному сезону составляет 100%. Полностью подготовлены жилой фонд, школы и детские сады, объекты здравоохранения. Основные предприятия тепло-, электро-, газо- и водоснабжения также завершили подготовку к зиме".

Отдельно на совещании обсудили подготовку города к осадкам и зимней уборке.

Из 129 проблемных участков арычной сети уже устранено 117. Оставшиеся работы поручено завершить до 30 октября.

Городские службы и специальная техника готовы к работе в период осадков и зимнего сезона.

Дархан Сатыбалды поручил усилить координацию дорожных служб и владельцев инженерных сетей, завершить все подготовительные работы и обеспечить своевременную передачу объектов теплоснабжения на баланс АлЭС.

Также поставлены задачи по газификации частного сектора и обеспечению сохранности отремонтированной городской инфраструктуры в зимний период.

Со 2 октября 2026 года в Астане стартовал отопительный сезон.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Сатыбалды, объезд, Алматы
11:04, 29 мая 2025
Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом подготовки инженерной инфраструктуры к отопительному сезону
Алматы
19:47, 16 октября 2025
Дархан Сатыбалды проверил готовность коммунальных служб Алматы к зимнему периоду
Фонтан, Алматы, аким, Дархан Сатыбалды
01:06, 08 октября 2025
Исторические фонтаны Алматы преобразятся: что еще пообещал аким
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Всеволод Логвин
10:55, Сегодня
Гол нападающего "Барыса" Логвина занял третье место в ТОП-10 недели КХЛ
Мирра Андреева радуется победе
10:46, Сегодня
Конкурентка Рыбакиной в рейтинге WTA Андреева вышла в четвертьфинал Пекина
Тимофей Скатов в матче за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса
10:39, Сегодня
Тимофей Скатов не сумел выйти в основную сетку "Мастерса" в Шанхае
Григорий Ломакин на турнире ATP Challenger в Шымкенте
10:34, Сегодня
Григорий Ломакин менее чем за час победил Бейбита Жукаева в парном разряде турнира в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: