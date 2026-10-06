Алматы на 100% готов к отопительному сезону: что поручил аким перед зимой

Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по готовности города к отопительному и зимнему периоду, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 октября 2026 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы:

"На сегодня общая готовность Алматы к отопительному сезону составляет 100%. Полностью подготовлены жилой фонд, школы и детские сады, объекты здравоохранения. Основные предприятия тепло-, электро-, газо- и водоснабжения также завершили подготовку к зиме".

Отдельно на совещании обсудили подготовку города к осадкам и зимней уборке.

Из 129 проблемных участков арычной сети уже устранено 117. Оставшиеся работы поручено завершить до 30 октября.

Городские службы и специальная техника готовы к работе в период осадков и зимнего сезона.

Дархан Сатыбалды поручил усилить координацию дорожных служб и владельцев инженерных сетей, завершить все подготовительные работы и обеспечить своевременную передачу объектов теплоснабжения на баланс АлЭС.

Также поставлены задачи по газификации частного сектора и обеспечению сохранности отремонтированной городской инфраструктуры в зимний период.

Со 2 октября 2026 года в Астане стартовал отопительный сезон.