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Полицейский реанимировал младенца в Рудном

Полицейский реанимировал младенца в Рудном Фото: ДП Костанайской области
В Рудном полицейский спас младенца, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Костанайской области, во время патрулирования полицейский совершал обход квартир. Спускаясь с пятого этажа, он услышал крики о помощи и побежал вниз.

"Увидел женщину с ребенком, она сказала, что малыш не дышит. Тут уже все соседи вышли. Я позвонил в "Скорую помощь", выяснилось, что накануне малыш упал со стула", – рассказал полицейский.

Руководствуясь сообщениями дежурного врача "Скорой помощи" по телефону, Адиль Кадирбеков начал реанимацию.

Благодаря оказанной помощи ребенок открыл глаза и начал дышать. После его укутали в теплое одеяло. Прибывшие врачи подтвердили правильность действий полицейского.

"Нашему сыну полтора года. Благодаря оказанной помощи сын пришел в себя и сделал первый вдох. Огромное спасибо", – отметил отец мальчика.

Сейчас малыш чувствует себя хорошо. Врачи провели обследование, состояние ребенка стабильное.

Ранее в Караганде военный спас пятилетнего ребенка и кошку из горящей квартиры. 

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