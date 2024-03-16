Полицейские и охранники спасли мужчину от обморожения в Рудном

62-летнего жителя Рудного спасли от обморожения полицейские и охранники садового общества, сообщает Zakon.kz.

Со слов полиции, мужчина поссорился с женой и решил уехать на дачу на попутке. Дорогу замело, поэтому его высадили на трассе. Пройдя пешком 1,5 километра, мужчина увяз в снегу.

Вечером охранники садового общества провели обход и увидели непонятные следы.

"Мы подумали, что воры забрались. Решили пойти по ним и обнаружили мужчину у костра. Выяснилось, что он шел к своему участку, но так и не дошел, по дороге замерз и разжег огонь. Мы сразу вызвали полицию", – рассказал один из охранников.

На место прибыли патрульные полицейские Серик Успанов и Асхат Алдешов. Оказалось, что от холода у мужчины отказали ноги.

"В тот день дороги к дачам не было, пришлось подручными средствами спасать человека. Мы уложили его на чехол от машины и поволокли до служебного авто", – поделился полицейский Серик Успанов.

Затем мужчине вызвали карету "скорой помощи" и передали медикам. К слову, супруга заблудившегося поблагодарила спасателей за спасение мужа.

Ранее полицейские спасли женщину, которая провалилась под лед в Атырауской области.