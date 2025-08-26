#АЭС в Казахстане
Общество

Жителям Астаны сообщили хорошую новость про прикрепление к поликлиникам

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 15:54 Фото: freepik
В Астане с 1 сентября по 1 ноября 2025 года будет проводиться ежегодная кампания прикрепления населения к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), сообщает Zakon.kz.

Это, как объяснили 26 августа власти столицы, делается для того, чтобы каждый житель имел право свободного выбора поликлиники в пределах одной административно-территориальной единицы (в пределах шаговой доступности), а медицинские организации могли заблаговременно планировать ресурсы и качественно обслуживать прикрепленное население в следующем году.

"Прикрепление обеспечивает доступ к услугам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Проверить свое прикрепление к поликлинике граждане могут с помощью портала электронного правительства eGov.kz или через городскую службу поддержки iKomek 109".Пресс-служба акимата Астаны

Кто имеет право на прикрепление:

  • Граждане Республики Казахстан, кандасы, беженцы и иностранцы с видом на жительство – с правом получения медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС.
  • Временно пребывающие иностранцы и лица без гражданства – на основании договора/полиса добровольного (ДМС) или вмененного медицинского страхования (ВМС) либо в соответствии с требованиями закона.
  • Трудовые мигранты и их семьи из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения) – при наличии ДМС/ВМС.
  • Студенты с 18 лет – прикрепляются самостоятельно.
  • Несовершеннолетние – по заявлению законных представителей (родителей, опекунов, попечителей).
  • Прикрепление беременных и детей до 5 лет к организациям ПМСП осуществляется по месту фактического проживания.
  • Пенсионеры и лица с инвалидностью – могут подавать заявление непосредственно в поликлинике.
  • Законные представители инвалидов с детства, патронатные воспитатели – на основании подтверждающих документов.
  • Военнослужащие срочной службы – по месту дислокации, осужденные – по месту отбывания наказания.

Порядок прикрепления:

  1. Через портал eGov.kz. Авторизуйтесь, заполните электронную заявку. Результат прикрепления или мотивированный отказ направляется в личный кабинет в течение 1 рабочего дня.
  2. Лично в выбранной поликлинике. Предъявите удостоверение личности и заполните заявление на имя руководителя организации.
  3. Через территориальные центры обслуживания населения (ЦОН).

Важно: прикрепление осуществляется по ИИН и только к одной организации ПМСП. Если вы не меняете поликлинику, подавать новую заявку не требуется: вы остаетесь прикрепленными к текущей организации.

Физические лица, прикрепленные в период кампании, начинают обслуживаться в выбранной медицинской организации с 1 января 2026 года. До конца текущего года обслуживание продолжается в прежней поликлинике.

Основания для отказа:

  • Предоставление недостоверных данных.
  • Превышение допустимого числа прикрепленных пациентов на врача общей практики; на участкового терапевта; на участкового педиатра.
  • Отсутствие документов, подтверждающих законное представительство (для детей, подопечных).
  • Отсутствие согласия на доступ к персональным данным ограниченного доступа.

Разъяснения можно получить в следующих местах:

  • Регистратура вашей поликлиники.
  • Управление общественного здравоохранения Астаны.
  • Контакт-центр 1414, мобильное приложение Qoldau 24/7, сайт fms.kz, SaqtandyryBot в Telegram.
  • Городская служба поддержки iKomek 109.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 15:54
К каким больницам можно прикрепиться в Алматы в 2025 году

15 мая 2025 года стало известно, что в Казахстане обновили правила прикрепления к медорганизациям.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
