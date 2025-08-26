Жителям Астаны сообщили хорошую новость про прикрепление к поликлиникам
Это, как объяснили 26 августа власти столицы, делается для того, чтобы каждый житель имел право свободного выбора поликлиники в пределах одной административно-территориальной единицы (в пределах шаговой доступности), а медицинские организации могли заблаговременно планировать ресурсы и качественно обслуживать прикрепленное население в следующем году.
"Прикрепление обеспечивает доступ к услугам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Проверить свое прикрепление к поликлинике граждане могут с помощью портала электронного правительства eGov.kz или через городскую службу поддержки iKomek 109".Пресс-служба акимата Астаны
Кто имеет право на прикрепление:
- Граждане Республики Казахстан, кандасы, беженцы и иностранцы с видом на жительство – с правом получения медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС.
- Временно пребывающие иностранцы и лица без гражданства – на основании договора/полиса добровольного (ДМС) или вмененного медицинского страхования (ВМС) либо в соответствии с требованиями закона.
- Трудовые мигранты и их семьи из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения) – при наличии ДМС/ВМС.
- Студенты с 18 лет – прикрепляются самостоятельно.
- Несовершеннолетние – по заявлению законных представителей (родителей, опекунов, попечителей).
- Прикрепление беременных и детей до 5 лет к организациям ПМСП осуществляется по месту фактического проживания.
- Пенсионеры и лица с инвалидностью – могут подавать заявление непосредственно в поликлинике.
- Законные представители инвалидов с детства, патронатные воспитатели – на основании подтверждающих документов.
- Военнослужащие срочной службы – по месту дислокации, осужденные – по месту отбывания наказания.
Порядок прикрепления:
- Через портал eGov.kz. Авторизуйтесь, заполните электронную заявку. Результат прикрепления или мотивированный отказ направляется в личный кабинет в течение 1 рабочего дня.
- Лично в выбранной поликлинике. Предъявите удостоверение личности и заполните заявление на имя руководителя организации.
- Через территориальные центры обслуживания населения (ЦОН).
Важно: прикрепление осуществляется по ИИН и только к одной организации ПМСП. Если вы не меняете поликлинику, подавать новую заявку не требуется: вы остаетесь прикрепленными к текущей организации.
Физические лица, прикрепленные в период кампании, начинают обслуживаться в выбранной медицинской организации с 1 января 2026 года. До конца текущего года обслуживание продолжается в прежней поликлинике.
Основания для отказа:
- Предоставление недостоверных данных.
- Превышение допустимого числа прикрепленных пациентов на врача общей практики; на участкового терапевта; на участкового педиатра.
- Отсутствие документов, подтверждающих законное представительство (для детей, подопечных).
- Отсутствие согласия на доступ к персональным данным ограниченного доступа.
Разъяснения можно получить в следующих местах:
- Регистратура вашей поликлиники.
- Управление общественного здравоохранения Астаны.
- Контакт-центр 1414, мобильное приложение Qoldau 24/7, сайт fms.kz, SaqtandyryBot в Telegram.
- Городская служба поддержки iKomek 109.
