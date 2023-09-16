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"Заставляют работать у него дома": в Текели рабочие пожаловались на своего руководителя из акимата

"Заставляют работать у него дома": в Текели рабочие пожаловались на своего руководителя из акимата Фото: Zakon.kz
Сотрудники биржи труда из города Текели Жетысуской области пожаловались на условия труда. По их словам, руководитель местного отдела ЖКХ использует их в личных целях, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение сотрудников появилось минувшим утром в социальных сетях. Рабочие рассказали, что руководитель городского отдела ЖКХ Галым Кызылбаев заставляет их в рабочее время трудиться у него дома.

"Просим принять меры к начальнику ЖКХ Кызылбаеву Галыму Толегеновичу. Дело в том, что он в рабочее время заставлял всех нас работать у него бесплатно на дому. После этого начались угрозы, что если мы не пойдем к нему работать, то он составит приказ и уберет нас с работы. Пожалуйста, примите меры, мы все подтверждаем что работали у него", – рассказывают сотрудники в видеообращении.

Для разъяснения ситуации корреспондент Zakon.kz связался с руководителем городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Галымом Кызылбаевым. Чиновник отрицает все слова разнорабочих и намерен написать на них заявление.

"Я напишу заявление в полицию города Текели за клевету. Они унизили мои честь и достоинство публично на весь Казахстан. Я только знаю, что они работают у нас на бирже и не больше. Дома у меня они не работали, угроз никаких не было. Правоохранительные органы разберутся во всех деталях", – рассказал корреспонденту Zakon.kz руководитель отдела Галым Кызылбаев.

В свою очередь, в акимате Текели уже начали служебную проверку по данному факту. О ее результатах пообещали сообщить позже.

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