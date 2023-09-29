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"Заставляет работать у него дома": подчиненные опубликовали шокирующие материалы про чиновника из Текели

Жетысуская область Фото: Zakon.kz
В Жетысуской области не утихают страсти вокруг руководителя отдела ЖКХ города Текели Галыма Кызылбаева. Ранее сотрудники биржи труда обвинили его в превышении должностных полномочий, сообщает Zakon.kz

В середине сентября рабочие биржи труда из города Текели опубликовали видеообращение на имя президента Токаева. Они сообщили, что местный руководитель отдела ЖКХ угрожает им и заставляет работать у него дома.

Как стало известно позже, чиновник не согласился с обвинениями его подчиненных и написал заявление на сотрудников биржи труда за клевету. Без внимания руководитель отдела ЖКХ не оставил и блогера, который опубликовал обращение разнорабочих.

"В 20-х числах сентября мне позвонил участковый и сказал, что руководитель отдела ЖКХ написал заявление на меня и сотрудников биржи труда. Он считает эту новость клеветой. Но после этого рабочие показали мне все видео, чеки и доказательства, на которых четко видно, что они работали у него дома, а еще покупали инструменты для работы на личные средства. Хотя на эти цели выделяются деньги из бюджета", – рассказал корреспонденту Zakon.kz админ местного Instagram-паблика "KazMediaNet" Зуфар Владимирович.

Как рассказывают сами сотрудники биржи труда, отдел ЖКХ не предоставляет рабочим инструменты и им приходится покупать лопаты, веники за свой счет. Вдобавок к этому рабочие показали видео, на котором работают на территории дома у чиновника.

Делом уже заинтересовалась прокуратура Жетысуской области. На сегодня идут разбирательства. 

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