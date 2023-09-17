Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Астане и еще четырех городах РК

Синоптики сообщили, что 17 сентября в воскресенье в Караганде, Темиртау, Атырау, Астане, Алматы, ночью Петропавловске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в Астане и 9 областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.