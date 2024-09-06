Жителей Конаева разгневали новостями о горячей воде

Акимат города Конаева опубликовал предупреждение о том, что неизвестно, когда жителям города вернут горячую воду, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в публикации, ГКП на ПХВ "Жылу Орталығы" не имеет возможности возобновить подачу горячей воды, так как нет подачи газа в котельную.

"Подача голубого топлива была временно прекращена с целью проведения ремонта на магистральном газопроводе "Байсерке – Капшагай". Подача горячей воды в город начнется только после того, как ТОО "Газовые сети Капшагайского региона" начнет подачу газа на тепловые котлы", – сообщили горожанам.

Конаевцам приносят извинения за причиненные неудобства.

Это сообщение разгневало горожан:

Вы кажется издеваетесь над народом, началась школа, не у всех дома есть болеры! Куда смотрели газовые сети?! Может, надо тогда переизбрать начальника газовых сетей! Что они делали целое лето? Неужели нельзя было подготовиться заранее, теперь из-за того, что руководители не справляются и не умеют четко выполнять свою работу страдают обычные люди!

И зачем нам их извинения за их халатность!? Везде бардак! И никто ни за что не отвечает!

Как всегда.

Ужас, бардак.

Отметим, что горячую воду в городе отключили 12 августа 2024 года для проведения ремонтных работ к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что Алматинская область решает проблему дефицита воды, внедряя новые стратегии и технологии.