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Жителей Конаева разгневали новостями о горячей воде

Горячая вода, Конаев, отключение, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 12:21 Фото: рixabay
Акимат города Конаева опубликовал предупреждение о том, что неизвестно, когда жителям города вернут горячую воду, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в публикации, ГКП на ПХВ "Жылу Орталығы" не имеет возможности возобновить подачу горячей воды, так как нет подачи газа в котельную.

"Подача голубого топлива была временно прекращена с целью проведения ремонта на магистральном газопроводе "Байсерке – Капшагай". Подача горячей воды в город начнется только после того, как ТОО "Газовые сети Капшагайского региона" начнет подачу газа на тепловые котлы", – сообщили горожанам.

Конаевцам приносят извинения за причиненные неудобства.

Это сообщение разгневало горожан:

  • Вы кажется издеваетесь над народом, началась школа, не у всех дома есть болеры! Куда смотрели газовые сети?! Может, надо тогда переизбрать начальника газовых сетей! Что они делали целое лето? Неужели нельзя было подготовиться заранее, теперь из-за того, что руководители не справляются и не умеют четко выполнять свою работу страдают обычные люди!
  • И зачем нам их извинения за их халатность!? Везде бардак! И никто ни за что не отвечает!
  • Как всегда.
  • Ужас, бардак.

Отметим, что горячую воду в городе отключили 12 августа 2024 года для проведения ремонтных работ к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что Алматинская область решает проблему дефицита воды, внедряя новые стратегии и технологии.

Ирина Капитанова
Конаев 2024 год Вода Водоснабжение
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