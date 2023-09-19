Как прикрепиться к поликлинике в Астане

С 15 сентября по 15 ноября в Астане проходит акция свободного прикрепления граждан к поликлиникам. Как это сделать, на брифинге в Службе коммуникаций столицы рассказала заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения города Айнур Толеуова.

По ее словам, способы регистрации в поликлинике не изменились.

"Имеется два разных способа. Первый – с использованием услуги "Регистрация в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь" через портал "Электронное правительство", второй – зарегистрироваться путем посещения поликлиники и написания заявления". Айнур Толеуова

Вторым способом могут воспользоваться пенсионеры, инвалиды, опекуны граждан, являющихся инвалидами с детства, отбывающие наказание в виде лишения свободы, студенты, солдаты-срочники, дети, рожденные за рубежом, а также граждане, состоящие на учете с доверенностями.

"Отныне для постановки на учет в поликлинике трудовые мигранты из государств-членов Евразийского экономического союза должны приобрести полис добровольного медицинского страхования. Они идут в регистратуру клиники и пишут заявление. Кроме того, иностранные граждане без гражданства, временно прибывшие в Казахстан или ищущие убежища, ставятся на учет в медицинской организации, оказывающей первичную медицинскую помощь на основании договора добровольного медицинского страхования. По истечении срока действия договора они автоматически удаляются из медицинской организации", – пояснила спикер.

При непосредственном обращении в организацию ПМСПее специалисты оформляют запрос на прикрепление в медицинскую информационную систему "Регистр прикрепленного населения". Специалист субъекта цифрового здравоохранения проводит рассмотрение запроса на прикрепление и принимает решение об одобрении заявки либо о мотивированном отказе.

Государственная услуга оказывается с момента сдачи документов в течение одного рабочего дня. Запрос на оказание государственной услуги принимается за два часа до окончания работы организации ПМСП (до 18.00 часов в рабочие дни).

Государственная услуга через ПЭП оказывается в день обращения на ПЭП.

Результатом оказания государственной услуги является уведомление о прикреплении или мотивированный отказ в форме электронного документа в "Личный кабинет".

При прикреплении физического лица к поликлинике открепление от предыдущей организации осуществляется автоматически.

В случае, если пациент выехал в другой населенный пункт (в командировку, в гости и др.) и заболел, то за экстренной медицинской помощью он может обратиться в ближайшую медицинскую организацию по месту нахождения, или может вызвать бригаду скорой медицинской помощи.