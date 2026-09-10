Как в Астане сдерживают рост цен на продукты

Заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев 10 сентября 2026 года в ходе брифинга службы коммуникаций города рассказал, как изменились цены на социально значимые продукты в столице с начала года, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с начала года цены на социально значимые продукты в Астане выросли на 1,3%.

"Это ниже среднего показателя по стране – 1,5%. По темпам роста цен столица занимает 14-15-е место среди 20 регионов. Для сравнения: в 2025 году рост цен на СЗПТ в Астане составил 7,4%, по стране – 8,6%. В 2024 году цены снизились на 1,1% в столице и на 1,4% в среднем по Казахстану. Сдерживать рост цен позволяет своевременное обеспечение города необходимыми объемами продукции, организация прямых поставок от производителей и сокращение количества посредников", – озвучил Жанабаев.

Он отметил, что для сдерживания цен столица заранее обеспечивает поставки социально значимых продуктов напрямую от сельхозпроизводителей.

"В рамках "оборотного механизма" уже законтрактовано более 18 тыс. тонн СЗПТ. Продукция поступает из Туркестанской, Акмолинской, Кызылординской, Жамбылской, Костанайской и Актюбинской областей. В реализации продукции участвуют более 190 торговых точек столицы. Такой механизм позволяет обеспечить город необходимыми объемами продовольствия и минимизировать количество посредников в цепочке поставок", – сказал спикер.

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