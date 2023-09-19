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Резкая смена погоды и неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане

Пасмурная погода Фото: pixabay
РГП "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение. На большей части страны 20 сентября прогнозируется усиление опасных природных метеорологических явлений, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, на востоке, в центре Жетысуской области ожидается сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, мокрый снег).

"На востоке, в центре, горных районах области – гроза. Ветер юго-западный на юге, востоке, в центре области порывами до 20 м/с, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем временами ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с".РГП "Казгидромет"

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, востоке, юге области – гроза, туман, днем град. Ветер северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске днем 20 сентября ожидается гроза.

На юге, в горных районах Алматинской области днем синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град. Ночью и утром в горных, предгорных районах области – туман.

Ветер юго-западный при грозе порывы с порывами 17-22 м/с. В северной половине Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ветер юго-западный временами порывы будут достигать 17-22 м/с.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области и Уральске ожидается туман. 

"На севере, юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, ночью на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте временами ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывами 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы могут достигать 20 м/с".РГП "Казгидромет"

На севере, юге, востоке области Улытауской области ожидается гроза. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Кокшетау 20 сентября днем ожидается гроза. В Астане временами грозы.

На севере, востоке, юге Костанайской области и Костанае ожидаются грозы. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на востоке области 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на востоке области порывы 18 м/с. 20 сентября на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза.

Ночью и утром на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

"Ночью на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юго-западе, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 20 сентября сохраняется высокая пожарная опасность. г. Тараз: 20 сентября временами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. 20 сентября сохраняется высокая пожарная опасность".РГП "Казгидромет"

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях 2 степени:

  • С 21.00 часа 19 сентября до 21:00 часа 20 сентября по городу Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
  • С 21.00 часа 19 сентября до 21:00 часа 20 сентября по Усть-Каменогорску, Риддеру в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики рассказали, что антициклон будет влиять на западные регионы республики.

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