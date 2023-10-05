В Казахстане ожидается резкая смена погоды и неблагоприятные метеоусловия

РГП "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение. На части территории Казахстана с 6 по 8 октября прогнозируется усиление опасных природных метеорологических явлений, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, 6 октября ночью и утром на севере, востоке Атырауской области ожидается туман. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

"7 октября в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 6-7 октября днем на юге, западе, в горных районах, 8 октября в горных районах области – гроза. 6-8 октября ветер северо-восточный с переходом на юго-западный. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области порывы ветра могут достигать 20 м/с. 6-8 октября сохраняется высокая пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

В Таразе днем 6-7 октября ожидается гроза. Также сохраняется высокая пожарная опасность.



6 октября днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных, предгорных районах области – гроза. В горных и предгорных районах области – ветер западный порывами до 15-20 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 6 октября временами ожидается гроза. Ветер западный, порывы будут составлять 15-20 м/с. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

"6 октября ночью и утром на юго-востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью в центре и на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. В Астане ночью 6 октября на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус". РГП "Казгидромет"

Ночью и утром 6 октября на востоке Мангистауской области ожидаются сильный дождь, на севере, востоке, юге области – гроза. Ночью и утром 6 октября на западе, в центре области ожидается туман. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актау ночью и утром 6 октября ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

6 октября ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области и в Усть-Каменогорске ожидается туман.

6 октября ночью и утром на севере, в центре Абайской области возможен туман. В Семее 6 октября ночью и утром – туман.



Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях 2 степени:

С 11:00 5 октября до 21:00 6 октября по городу Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

С 11:00 5 октября до 21:00 6 октября по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 6 октября.