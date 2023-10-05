Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане ожидается резкая смена погоды и неблагоприятные метеоусловия

неблагоприятные погодные условия Фото: pixabay
РГП "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение. На части территории Казахстана с 6 по 8 октября прогнозируется усиление опасных природных метеорологических явлений, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, 6 октября ночью и утром на севере, востоке Атырауской области ожидается туман. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

"7 октября в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 6-7 октября днем на юге, западе, в горных районах, 8 октября в горных районах области – гроза. 6-8 октября ветер северо-восточный с переходом на юго-западный. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области порывы ветра могут достигать 20 м/с. 6-8 октября сохраняется высокая пожарная опасность".РГП "Казгидромет"

В Таразе днем 6-7 октября ожидается гроза. Также сохраняется высокая пожарная опасность.

6 октября днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных, предгорных районах области – гроза. В горных и предгорных районах области – ветер западный порывами до 15-20 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 6 октября временами ожидается гроза. Ветер западный, порывы будут составлять 15-20 м/с. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 

"6 октября ночью и утром на юго-востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью в центре и на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. В Астане ночью 6 октября на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус".РГП "Казгидромет"

Ночью и утром 6 октября на востоке Мангистауской области ожидаются сильный дождь, на севере, востоке, юге области – гроза. Ночью и утром 6 октября на западе, в центре области ожидается туман. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актау ночью и утром 6 октября ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

6 октября ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области и в Усть-Каменогорске ожидается туман. 

6 октября ночью и утром на севере, в центре Абайской области возможен туман. В Семее 6 октября ночью и утром – туман.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях 2 степени:

  • С 11:00 5 октября до 21:00 6 октября по городу Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
  • С 11:00 5 октября до 21:00 6 октября по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 6 октября.

Читайте также

В Мангистау на 1,2 млрд тенге оштрафовали нефтекомпанию
В Мангистау на 1,2 млрд тенге оштрафовали нефтекомпанию
Токаев переговорил с эмиром Катара
Токаев переговорил с эмиром Катара
Оксана Житникова
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления