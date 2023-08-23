Резкая смена погоды и неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане

На большей части страны синоптики прогнозируют 24 августа усиление опасных природных метеорологических явлений, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на севере, востоке Улытауской области ожидается ветер юго-западный. днем – западный, до 20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, западный днем с порывами 15-20 м/с.

"Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, западе области сильный дождь. Ночью на севере, западе области, днем на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. 24 августа на севере, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Петропавловск: 24 августа ночью ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с. 24 августа сохраняется высокая пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу. Ветер юго-восточный, днем при грозе порывы могут достигать 20 м/с. Также сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Карагандинской области – гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге сохраняется сильная жара до +35°C. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Караганде днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный днем, с порывами 15-20 м/с.



В горах Туркестанский области ожидается гроза. Утром и днем на севере области – пыльная буря. Ветер западный утром и днем на севере, западе, в горных районах области – 15-20 м/с. 24-25 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер западный, днем порывы будут достигать 20 м/с. 24-25 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



"В Акмолинской области ожидается гроза. Ночью на западе, севере, днем в центре, на востоке области – сильный дождь. Днем на западе, севере, востоке области возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северный на западе, севере, востоке области порывы будут достигать 20 м/с. 24 августа на западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается гроза", – отмечается в сообщении.

На севере Павлодарской области прогнозируется сильный дождь. На большей части области – гроза, на севере области – град. Ветер западный, днем на севере, западе, юге области с порывами до 15-20 м/с. 24 августа по области ожидается высокая пожарная опасность.

В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы могут достигать 20 м/с.



В Астане ожидается гроза. Днем возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северный, днем порывы до 15-20 м/с.

На востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке области – гроза, днем – град. Ночью и утром на западе области прогнозируется туман. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области, до 20 м/с. На востоке области порывы будут достигать 25 м/с. 24 августа на юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае ночью и утром 24 августа ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью и утром – северный, с порывами 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный ночью на западе, в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с. 24-26 августа на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 24 августа ожидается ветер северо-западный днем 15-20 м/с с пыльной бурей. 24-26 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на северо-западе, западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе возможны порывы до 20 м/с. 24 августа на севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, севере Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35°C. 24 августа сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается сильная жара +35°C.



"На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, юге области 15-20 м/с. 24 августа на западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы до 15-18 м/с. 24 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

Ночью на востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы до 20 м/с. 24 августа на западе, востоке, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



Кроме того, объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени в Восточно-Казахстанской области. Отмечается, что с 21:00 23 августа до 21:00 24 августа по Усть-Каменогорсу и Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 августа 2023 года.