Минздрав РК отреагировал на нападение на медиков в Талгарской больнице
"Данным противоправным действиям должны быть дана адекватная оценка со стороны правоохранительных органов, нападавшие лица должны понести наказание по всей строгости закона. Подобное разбойное вероломное нападения на медиков, вмешательство в деятельность медорганизации, которая оказывает помощь тяжёлый пациентам, совершенно не допустимо и антигуманно", - говорится в заявлении Минздрава.
В ведомстве отметили, что на первом плане в системе здравоохранения всегда стоит безопасность пациентов и врачей, создание условий для оказания медицинской помощи больным.
Министерство здравоохранения выступает с инициативой по юридической защите, безопасности и укреплению статуса медицинских работников, вплоть до уголовной ответственности в случае насильственных действий в отношении медицинских работников при исполнении ими своих служебных обязанностей.
"На сегодня будут обеспечены максимальные меры безопасности пострадавшего врача и остальных присутствующих, приложены все возможные усилия в борьбе за жизнь пострадавших медицинских работников", - отметили в МЗ.
Ранее сообщалось, что родные скончавшегося пациента напали на врача и медбрата реанимационного отделения Талгарской центральной районной больницы. У пострадавших медиков диагностировали множественные переломы и ушибы: их состояние оценивается как тяжелое