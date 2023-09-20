Минздрав РК отреагировал на нападение на медиков в Талгарской больнице

В Министерстве здравоохранения заявили, что нападение на врача-реаниматолога и медбрата Талгарской больницы, которые получили серьезные увечья это вопиющий инцидент и виновные должны быть наказаны, сообщает Zakon.kz

"Данным противоправным действиям должны быть дана адекватная оценка со стороны правоохранительных органов, нападавшие лица должны понести наказание по всей строгости закона. Подобное разбойное вероломное нападения на медиков, вмешательство в деятельность медорганизации, которая оказывает помощь тяжёлый пациентам, совершенно не допустимо и антигуманно", - говорится в заявлении Минздрава.

В ведомстве отметили, что на первом плане в системе здравоохранения всегда стоит безопасность пациентов и врачей, создание условий для оказания медицинской помощи больным.

Министерство здравоохранения выступает с инициативой по юридической защите, безопасности и укреплению статуса медицинских работников, вплоть до уголовной ответственности в случае насильственных действий в отношении медицинских работников при исполнении ими своих служебных обязанностей.

"На сегодня будут обеспечены максимальные меры безопасности пострадавшего врача и остальных присутствующих, приложены все возможные усилия в борьбе за жизнь пострадавших медицинских работников", - отметили в МЗ.

Ранее сообщалось, что родные скончавшегося пациента напали на врача и медбрата реанимационного отделения Талгарской центральной районной больницы. У пострадавших медиков диагностировали множественные переломы и ушибы: их состояние оценивается как тяжелое