Депутат об инциденте в больнице Талгара: Чего мы ждем?

20 сентября 2023 года с запросом к вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой и министру МВД Ержану Саденову обратилась депутат Мажилиса Парламента Гульдара Алданышевна Нурумова (кандидат медицинских наук), сообщает Zakon.kz.

По ее словам, одним из приоритетов предвыборной программы партии Amanat является защита медицинских работников от профессиональных рисков.

"В Талгарской центральной районной больнице в отделении реанимации были избиты врач реаниматолог-анестезиолог и медбрат сыновьями скончавшегося пациента. Мы считаем, что это вопиющий факт физической расправы над медицинскими работниками, который недопустим! В результате жестоких насильственных действий медработники получили тяжелые травмы, угрожающие их жизни, – закрытые черепно-мозговые травмы, отек головного мозга, множественные гематомы, ссадины и закрытые переломы костей". Гульдара Нурумова

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Она уточнила, что уже были нередкие случаи избиения с переломами, нападения с ножом в Алматинской области и даже смертельный случай в Алматы, когда пациент застрелил врача-гастроэнтеролога.

"Медицинская общественность понимает, что сообщение о смерти может вызвать психологические и эмоциональные проявления, но надо не забывать и о том, что врачи не всесильны, и, к сожалению, есть состояния и процессы, которые не предотвратимы независимо от опыта и статуса врача. Я как врач хочу сказать вам о том, что ни один доктор не желает смерти своему пациенту. Ежедневно в своей работе медики сталкиваются с грубостью, оскорблениями и нередко нападениями агрессивных родственников". Гульдара Нурумова

Например, продолжает депутат, только в Алматинской области произошло 12 случаев нападения на сотрудников скорой помощи, не говоря о других медицинских работниках, которые предпочитают молчать или увольняться.

"Чего мы ждем, коллеги? Насильственная расправа над медицинскими работниками со стороны родственников и самих пациентов становится нормой в нашей стране? При таком состоянии скоро просто-напросто некому будет лечить людей!" Гульдара Нурумова

В связи с этим Нурумова заявляет:

Первое. Противоправным действиям, которые произошли в Талгарском районе, должна быть дана справедливая оценка и виновные должны быть наказаны по всей строгости закона РК.

Второе. Министерство здравоохранения должно организовать разъяснительную работу по нулевой терпимости в обществе по оскорблению медицинских работников.

Третье. Мы считаем, что настало время принятия законодательных мер по защите и статусу медицинских работников, над которым нам нужно вместе поработать.

19 сентября 2023 года в Талгарской центральной районной больнице жестоко избили врача-реаниматолога и медицинского работника. Подозреваемых уже задержали.