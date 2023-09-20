Депутат об инциденте в больнице Талгара: Чего мы ждем?
По ее словам, одним из приоритетов предвыборной программы партии Amanat является защита медицинских работников от профессиональных рисков.
"В Талгарской центральной районной больнице в отделении реанимации были избиты врач реаниматолог-анестезиолог и медбрат сыновьями скончавшегося пациента. Мы считаем, что это вопиющий факт физической расправы над медицинскими работниками, который недопустим! В результате жестоких насильственных действий медработники получили тяжелые травмы, угрожающие их жизни, – закрытые черепно-мозговые травмы, отек головного мозга, множественные гематомы, ссадины и закрытые переломы костей".Гульдара Нурумова
Она уточнила, что уже были нередкие случаи избиения с переломами, нападения с ножом в Алматинской области и даже смертельный случай в Алматы, когда пациент застрелил врача-гастроэнтеролога.
"Медицинская общественность понимает, что сообщение о смерти может вызвать психологические и эмоциональные проявления, но надо не забывать и о том, что врачи не всесильны, и, к сожалению, есть состояния и процессы, которые не предотвратимы независимо от опыта и статуса врача. Я как врач хочу сказать вам о том, что ни один доктор не желает смерти своему пациенту. Ежедневно в своей работе медики сталкиваются с грубостью, оскорблениями и нередко нападениями агрессивных родственников".Гульдара Нурумова
Например, продолжает депутат, только в Алматинской области произошло 12 случаев нападения на сотрудников скорой помощи, не говоря о других медицинских работниках, которые предпочитают молчать или увольняться.
"Чего мы ждем, коллеги? Насильственная расправа над медицинскими работниками со стороны родственников и самих пациентов становится нормой в нашей стране? При таком состоянии скоро просто-напросто некому будет лечить людей!"Гульдара Нурумова
В связи с этим Нурумова заявляет:
- Первое. Противоправным действиям, которые произошли в Талгарском районе, должна быть дана справедливая оценка и виновные должны быть наказаны по всей строгости закона РК.
- Второе. Министерство здравоохранения должно организовать разъяснительную работу по нулевой терпимости в обществе по оскорблению медицинских работников.
- Третье. Мы считаем, что настало время принятия законодательных мер по защите и статусу медицинских работников, над которым нам нужно вместе поработать.
19 сентября 2023 года в Талгарской центральной районной больнице жестоко избили врача-реаниматолога и медицинского работника. Подозреваемых уже задержали.