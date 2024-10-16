Депутат предложила провести ревизию в Фонде соцмедстрахования

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Гульдара Нурумова на пленарном заседании 16 октября 2024 года предложила провести ревизию договоров Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) на предмет их законности, сообщает Zakon.kz.

Она в депутатском запросе отметила, что договоры между медицинскими организациями и фондом содержат кабальные условия для медорганизаций.

"Документ носит односторонний характер и не подлежит корректировке со стороны поставщика. Во-вторых, в 2022 году начисление неустойки по пяти позициям, а в этом году –уже по 25-ти позициям. В-третьих, поставщик имеет право на получение оплаты, однако не имеет права выразить несогласие с актом выполненных работ фонда", – заявила Гульдара Нурумова.

Депутат также отметила, что деятельность фонда не ограничивается мониторингом договорных обязательств. Фонд берет на себя функции экспертизы качества медицинской помощи, хотя экспертиза должна проводиться с помощью независимых экспертов и профильных специалистов.

"В договорах не указываются конкретные сроки по оплате поставщику, что противоречит ст. 685 Гражданского кодекса РК. Поэтому фонд не выполняет свои обязательства по этому пункту, производя оплату через 3-4 месяца. А в этом году оплату начали производить только с июня. А это содержание больниц, зарплаты трудовых коллективов, обеспечение деятельности всех служб", – пояснила Гульдара Нурумова.

В целом, она считает, что требования к поставщикам очень строгие в части ведения бухгалтерского учета, отчетности и штрафных санкций. При этом госаудит Высшей аудиторской палаты показал, что в нарушение статей 8 и 22 закона об ОСМС фонд не обеспечил ведение бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством РК.

По словам Гульдары Нурумовой, несмотря на грубейшие нарушения, выявленные Высшей аудиторской палатой, все руководящие сотрудники фонда отделались "легким испугом", получив выговоры на 1-2 месяца. А заместители руководителя назначены директорами региональных филиалов в крупных городах.

"Медицинские организации находятся в зависимости от средств фонда, идут на все кабальные условия, но это не делает медицинские услуги качественнее и доступнее", – заключила Гульдара Нурумова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрят тарифы на медуслуги с учетом страхования профответственности медиков.

В июле Высшая аудиторская палата проинформировала о миллиардных нарушениях в системе ОСМС.