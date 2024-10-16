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Законодательство РК

Депутат предложила провести ревизию в Фонде соцмедстрахования

Больница, поликлиника, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 15:27 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Гульдара Нурумова на пленарном заседании 16 октября 2024 года предложила провести ревизию договоров Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) на предмет их законности, сообщает Zakon.kz.

Она в депутатском запросе отметила, что договоры между медицинскими организациями и фондом содержат кабальные условия для медорганизаций.

"Документ носит односторонний характер и не подлежит корректировке со стороны поставщика. Во-вторых, в 2022 году начисление неустойки по пяти позициям, а в этом году –уже по 25-ти позициям. В-третьих, поставщик имеет право на получение оплаты, однако не имеет права выразить несогласие с актом выполненных работ фонда", – заявила Гульдара Нурумова.

Депутат также отметила, что деятельность фонда не ограничивается мониторингом договорных обязательств. Фонд берет на себя функции экспертизы качества медицинской помощи, хотя экспертиза должна проводиться с помощью независимых экспертов и профильных специалистов.

"В договорах не указываются конкретные сроки по оплате поставщику, что противоречит ст. 685 Гражданского кодекса РК. Поэтому фонд не выполняет свои обязательства по этому пункту, производя оплату через 3-4 месяца. А в этом году оплату начали производить только с июня. А это содержание больниц, зарплаты трудовых коллективов, обеспечение деятельности всех служб", – пояснила Гульдара Нурумова.

В целом, она считает, что требования к поставщикам очень строгие в части ведения бухгалтерского учета, отчетности и штрафных санкций. При этом госаудит Высшей аудиторской палаты показал, что в нарушение статей 8 и 22 закона об ОСМС фонд не обеспечил ведение бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством РК.

По словам Гульдары Нурумовой, несмотря на грубейшие нарушения, выявленные Высшей аудиторской палатой, все руководящие сотрудники фонда отделались "легким испугом", получив выговоры на 1-2 месяца. А заместители руководителя назначены директорами региональных филиалов в крупных городах.

"Медицинские организации находятся в зависимости от средств фонда, идут на все кабальные условия, но это не делает медицинские услуги качественнее и доступнее", – заключила Гульдара Нурумова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрят тарифы на медуслуги с учетом страхования профответственности медиков.

В июле Высшая аудиторская палата проинформировала о миллиардных нарушениях в системе ОСМС.

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