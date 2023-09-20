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Законодательство РК

Выплаты детям из Нацфонда нельзя будет потратить на лечение

Выплаты детям из Нацфонда нельзя будет потратить на лечение Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса не стали включать в законодательство норму, предусматривающую возможность потратить на лечение деньги из Нацфонда, которые будут выплачивать детям, сообщает Zakon.kz.

Этот вопрос, по словам депутата Берика Бейсенгалиева, обсуждали долго – с Минздравом, МНЭ, Минфином, общественностью и членами рабочей группы.

"Обсуждался вопрос, чтобы инвалиды I и II групп могли получить эти деньги на лечение. Но есть отдельная программа для этой категории граждан, по которой они ежемесячно получают пособия. Причем размер этих пособий с 1 июля подняли на 14,5%. Поэтому, учитывая, что есть отдельная программа для этой категории людей, в рамках данного законопроекта это не рассматривается", – пояснил Берик Бейсенгалиев.

На специальные накопительные счета детей до достижения 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда. На эти средства в будущем дети смогут улучшить жилищные условия или получить образование. При этом покупка жилья или улучшение условий проживания допустимы только на территории Казахстана, а оплатить учебу разрешается и в зарубежном учебном заведении.

20 сентября на пленарном заседании мажилисмены приняли и направили в Сенат поправки по вопросам выплат детям из Национального фонда.

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Мажилис Парламента РК Нацфонд Казахстан
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