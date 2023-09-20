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Выплаты детям из Нацфонда: куда пойдут деньги, если ребенок умрет

Казахстан дети Нацфонд Фото: pixabay
В кулуарах пленарного заседания Мажилиса депутат Берик Бейсенгалиев пояснил, что будет с выплатами ребенка из Нацфонда, если он уйдет из жизни, сообщает Zakon.kz.

По словам депутата, в случае смерти несовершеннолетнего ребенка деньги из Нацфонда получит официальный наследник. Даже если ребенок рос в детском доме.

"При любом раскладе будут искать близких родственников, кто может быть наследником. Если объявится он, родственник, близкий, то он будет наследником. Если вообще не будет, то, я думаю, равномерно в общем пуле (будет распределяться. – Прим. Ред.). Наследник определяется официально. Обычно семья собирается, отец, мать. Если вдвоем, то поровну делится. Как они решат официально, тот и будет наследником".Берик Бейсенгалиев

Эти деньги, как он отметил, родители могут потратить на другого ребенка. Если его нет, то на свое усмотрение.

На специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда. На эти средства в будущем они смогут улучшить жилищные условия или получить образование. При этом покупка или улучшение условий жилья допустимы только на территории Казахстана, а оплатить учебу разрешается и в зарубежном учебном заведении.

20 сентября на пленарном заседании мажилисмены приняли и направили поправки по вопросам выплат детям из Национального фонда в Сенат.

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