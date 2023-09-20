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Законодательство РК

Очередной фейк о выплатах с участием Токаева появился в Сети

Фейк о выплатах Фото: pixabay
В соцсетях распространяется реклама некой платформы, якобы запущенной Касым-Жомартом Токаевым совместно с директором компании "Карачаганак Нефть". Инвестировать в нее может любой казахстанец, а регулярные выплаты гарантирует Министерство финансов РК, сообщает Zakon.kz.

На официальном сайте президента РК нет совершенно никакой информации о платформе подобного рода. А компании с названием "Карачаганак Нефть" в Казахстане не существует, сообщает StopFake.

Месторождение Карачаганак принадлежит компании Petroleum Operating B.V, участниками которой являются такие зарубежные компании, как итальянская ENI, нидерландская Shell, американская Chevron и другие.

Информацию о том, что Министерство финансов РК гарантирует некие регулярные выплаты всем гражданам Казахстана, уже опровергли в пресс-службе ведомства.

"Информация об участии граждан Республики Казахстан в некой инвестплатформе с выплатой дивидендов распространяется в Сети. Пост сопровождается фотографией заместителя премьер-министра – министра финансов Республики Казахстан Е. Жамаубаева. Рассылка не имеет отношения к Министерству финансов Республики Казахстан, а также к заместителю премьер-министра – министру финансов Е. Жамаубаеву.Пресс-служба Минфина

В ведомстве попросили не переходить по ссылкам такого рода.

Ранее в МВД прокомментировали видео в соцсетях, на котором якобы запечатлены последствия конфликта между пограничниками Казахстана и России.

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