Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и еще трех городах РК

Фото: pixabay

Синоптики сообщили, что 21 сентября в четверг в Актобе, Атырау, Павлодаре и Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает Zakon.kz

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