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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и еще трех городах РК

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и еще трех городах РК Фото: pixabay
Синоптики сообщили, что 21 сентября в четверг в Актобе, Атырау, Павлодаре и Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в Астане и 11 областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.

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