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Ложный вызов: двух жительниц Экибастуза осудили за звонки в полицию

Ложный вызов: двух жительниц Экибастуза осудили за звонки в полицию Фото: Pexels
В обоих случаях звонившие женщины сообщили о скандалах в семьях, которых полицейские по приезду не обнаружили. Звонки признали нарушениями, сообщает Zakon.kz.

В первом случае звонившая жительница Экибастуза сообщила о семейном скандале. На вызов прибыли полицейские, которые застали дома семейную пару. Супруг смотрел телевизор и полицию не вызывал, передает Pavlodarnews.


"Зафиксировав все на видеожетон, полицейские позвонили на телефон заявителя, который, как оказалось, принадлежал супруге, проживающей в этой квартире. Свой вызов она объяснила тем, что ей не понравился ответ мужа об их детях. Установлено, что каких-либо противоправных действий в квартире не произошло". Пресс-служба ДП Павлодарской области

В другом случае звонившая женщина сообщила, что ее знакомая жалуется на соседей. Полицейские по указанному адресу нашли семейную пару, которая готовила детей ко сну, сообщили в полиции. Выяснилось, что звонившая сообщила ложные сведения и находилась в алкогольном опьянении.

Обе женщины были наказаны по первой части статьи 438 КРКоАП "Заведомо ложный вызов специализированных служб". Они заплатили штраф в размере 30 МРП, или 10 3500 тенге.

Ранее в Казахстане ужесточили наказания за бытовое насилие, а также внесли поправки, согласно которым регистрация бытовых правонарушений имеет не заявительный характер, а выявительный. Как отмечают в полиции, многие пострадавшие от бытового насилия в момент угрозы жизни обращаются в органы полиции, однако по прибытии сотрудников отказываются от заявления на агрессоров.

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Павлодарская область Экибастуз
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