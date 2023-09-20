Помогает ли ужесточение закона укрощать тиранов в семье

Скандалы бывают в каждой семье, но рукоприкладство недопустимо. Относительно недавно дебоширам на законодательном уровне еще туже связали кулачки. Гарантирует ли это абсолютную безопасность их пассии, разбирался корреспондент Zakon.kz.

"Бьет – значит любит", "Терпение – золото", "Чтобы женщина слушалась, ей нужно давать ремня", – порой такие рассуждения толкают жертв бытового насилия на крайний шаг. Так почему же в семье, в которой находятся самые близкие люди, не всегда может царить покой? В вопросе помогла разобраться старший инспектор подразделения по защите женщин от насилия Управления местной полицейской службы ДП Алматы Акбота Абылкасымова.

Процент маленький, а проблема глобальная

По данным Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры, в этом году в Алматы зарегистрировано 22 преступления в сфере семейно-бытовых отношений, что на 18,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это 0,1% от общей доли правонарушений. В целом, за этот период алматинцы подали более 6000 заявлений. Жалобы поступали не только от женщин, но и от мужчин. Но большая часть потерпевших – представители слабого пола.

"Истоки насилия тирана, вероятно, спрятаны в его детстве: эмоциональное неприятие, холодность, равнодушие или жестокое обращение родителей. Испытав на себе подавление, ребенок вырастает и повторяет это. Накопив злость, он вымещает ее на супруге либо детях. Агрессор считает, что насилие в семье является вполне допустимым и оправданным", – считает Акбота Абылкасымова.

Анализ показал, что ссоры в семьях чаще всего происходят из-за безработицы, злоупотребления спиртными напитками, раздела имущества и ревности. А вот жертвой насилия может стать любая.

"Насилие в семье не ограничивается определенными слоями или группами населения. Это случается во всех сферах, независимо от уровня образования и доходов. Нередки случаи, когда жертвы неоднократно попадали под горячую руку дебошира", – сказала старший инспектор.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

По словам Абылкасымовой, хранительницам очага приходится терпеть тирана прежде всего, чтобы сохранить брак. Также существуют другие причины:

страх – женщина боится, что муж может расправиться с ней. Или не желает остаться одинокой. Также ее могут терзать сомнения, что она не справится в одиночку с большой ответственностью за детей;

– женщина боится, что муж может расправиться с ней. Или не желает остаться одинокой. Также ее могут терзать сомнения, что она не справится в одиночку с большой ответственностью за детей; денежная зависимость – кто будет поддерживать ее и детей;

– кто будет поддерживать ее и детей; родительская ответственность – она думает: пусть у чада будет родной отец, чем его будет воспитывать отчим или он вовсе будет расти без папы;

– она думает: пусть у чада будет родной отец, чем его будет воспитывать отчим или он вовсе будет расти без папы; мнение общества – когда семья загнана в рамки, что нужно терпеть, с кем не бывает такое;

– когда семья загнана в рамки, что нужно терпеть, с кем не бывает такое; стереотипы – некоторые считают, что насилие в семье – это норма.

"Как говорится, семью создать легко, а сохранить ее сложно. У каждой пары бывают разногласия, потому что и мужчина, и женщина – это личности. Но поднимать на супругов руку, я считаю, это кощунственное поведение", – говорит подполковник полиции.

Существуют четыре вида насилия:

физическое – умышленное причинение вреда здоровью путем применения физической силы и причинения физической боли;

– умышленное причинение вреда здоровью путем применения физической силы и причинения физической боли; психологическое – умышленное воздействие на психику человека, унижение чести и достоинства посредством угроз, оскорблений, шантажа;

– умышленное воздействие на психику человека, унижение чести и достоинства посредством угроз, оскорблений, шантажа; сексуальное – умышленное противоправное действие, посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу человека;

– умышленное противоправное действие, посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу человека; экономическое – лишает жилья, денег, пищи, одежды, имущества, средств, на которое он имеет право.

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Наказание как метод усмирения

Ситуация с бытовым насилием находится на особом контроле у полицейских Алматы. Одной из основных мер воздействия в отношении правонарушителей является постановка на учет, проведение индивидуально-профилактической работы и привлечение к административной ответственности:

на профилактический учет поставлено 4891 лицо, из них вынесено защитное предписание 4394 и установлены особые требования к поведению правонарушителя – 497;

поставлено 4891 лицо, из них вынесено защитное предписание 4394 и установлены особые требования к поведению правонарушителя – 497; за совершение противоправных действий по ст. 73 КоАП РК наказано 769 человек;

по ст. 73 КоАП РК наказано 769 человек; за умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 73-1 ч. 1-1 КоАП) привлечено 408 тиранов;

(ст. 73-1 ч. 1-1 КоАП) привлечено 408 тиранов; за нанесение побоев (ст. 73-2 ч. 1-1 КоАП) – 736;

(ст. 73-2 ч. 1-1 КоАП) – 736; за нарушение защитного требования (ст. 461 КоАП) – 256;

(ст. 461 КоАП) – 256; за нарушение установленных судом особых требований к поведению правонарушителя (ст. 669 КоАП) – 130;

к поведению правонарушителя (ст. 669 КоАП) – 130; на принудительное лечение от алкоголизма направлено 140 алкоголиков, так как распитие спиртных напитков остается основной причиной совершения насилия в семье.

"При любом факте бытового насилия мы стараемся реагировать своевременно, оказать помощь, принять необходимые меры. Для нас важно разобраться в ситуации, выслушать потерпевшую, помочь ей решить проблему и обезопасить ее. Здесь нужны опыт, психология и правильное построение беседы". Старший инспектор подразделения по защите женщин от насилия УМПС ДП Алматы

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Практика показывает, что многие пострадавшие от бытового насилия в момент угрозы жизни обращаются в органы полиции, однако по прибытии сотрудников отказываются от заявления на агрессоров. После ухода стражей порядка конфликты в семье продолжаются, а иногда приводят к тяжким последствиям. В связи с этим МВД РК на основании правоприменительной практики и международного опыта выработаны законодательные изменения:

во-первых, с 1 июля 2023 года регистрация бытовых правонарушений имеет не заявительный характер, а выявительный. То есть по факту совершения бытового насилия. Для составления протокола теперь достаточно показаний свидетелей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора, окончательное решение будет принимать суд;

во-вторых, исключена возможность повторного примирения сторон. Ранее при поступлении заявления, в которых есть признаки административного правонарушения, полицией составлялись протоколы об административном правонарушении, однако половина из них прекращалась в суде в связи с примирением либо изменением позиции жертвы. Это происходило в результате уговоров и давления со стороны агрессора или родственников;

в-третьих, усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Определены конкретные сроки административного ареста. Действующим законодательством за семейно-бытовое насилие предусмотрен арест сроком до пяти, 10, 15 суток. Ранее на практике суды при вынесении постановления ограничивались арестом сроком от одних до пяти суток.

"Теперь же за семейный скандал агрессор будет предупрежден либо арестован на пять суток (ранее до пяти суток). В случае повторного совершения – 10 (ранее до 10). За побои – 10 (ранее до 10), за повторные – 20 (ранее до 15). За причинение легкого вреда здоровью – 15 (ранее до 15), а повторные – 25 (ранее 20). За нарушение защитного предписания исключили предупреждение, теперь предусмотрен только арест на 10 суток (ранее пять суток). За нарушение установленного судом особого требования к поведению исключен штраф (15 МРП), а срок ареста увеличен и составляет 10 суток (ранее семь). Повторное нарушение – арест 20 суток (ранее до 10 суток)", – уточнила собеседница.

Строгие меры

По ее словам, в отдельные статьи Уголовного кодекса ст. 106 и ст. 107, связанных с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "совершения деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного".

"Это позволит перевести их с небольшой в среднюю тяжесть и применить санкцию в виде ареста для изоляции преступника, а также усилить ответственность (санкция ст. 106 ч. 1 УК РК – от трех до восьми лет, по ст. 106 ч. 2 УК РК – от шести до 10 лет, санкция ст. 107 ч. 1 УК РК – до двух лет, ст. 107 ч. 2 – до трех лет)", – добавила старший инспектор.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

16 марта данные поправки поддержаны депутатами Парламента и 20 апреля были подписаны президентом РК. Изменения в Уголовный кодекс РК вступили в законную силу 19 мая. А изменения в КоАП вступили в законную силу с 1 июля. По мнению Акботы Абылкасымовой, эти изменения позволят более надежно защищать пострадавших от бытового насилия.

В ст. 17 Закона "О профилактике бытового насилия" указаны все меры профилактики бытового насилия, которые применяются для систематического целенаправленного воздействия на правосознание и поведение лица, совершившего бытовое насилие, в целях предупреждения совершения новых правонарушений с его стороны и обеспечения безопасности потерпевшего.

В поиске безопасности

В целях профилактики противоправных деяний в сфере семейно-бытовых отношений дважды проведены оперативно-профилактические мероприятия "Быт". Организованы такие акции, как "Семья без насилия" и "Счастливая семья". Все эти мероприятия на постоянной основе отрабатывает алматинская полиция, в состав которой входят не только правоохранители, но и сотрудники из профильных управлений и отделов районных и городского акимата Алматы.

"С начала года за консультацией к инспекторам обратились 1427 женщин. Управление оказывает помощь каждой пострадавшей. Одним из методов профилактики преступлений является освещение проблем насилия в интернет-ресурсах, раздача буклетов и памяток с контактными номерами инспекторов телефонов доверия. По городу в 75 местах на цифровых видеобилбордах, на лэд-экранах выпущены видеоролики на тему "О профилактике бытового насилия". На лэд-экранах в 20 местах размещен социальный ролик "Семья должна быть безопасным местом", – пояснила Абылкасымова.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Работу в сфере семейно-бытовых отношений полиция осуществляет в сотрудничестве с кризисным центром "Жан-Сая", а также общественными фондами "Родник", "Дом мамы" и "Тин-Челлиндж". В целях надлежащей профилактики правонарушений сотрудники управления еженедельно посещают кризисные центры для оказания помощи женщинам, проведения профилактической беседы, информационно-разъяснительной работы о нормах действующего законодательства.

"При обращении женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инспекторами принимаются меры по обеспечению защиты их конституционных прав. Нуждающихся в психологической и социальной помощи направляют в кризисные центры. Всего с начала года направлено в кризисный центр 657 женщин. В приюты КГУ "Жан-Сая" и ОФ "Ана үйі" отправлены 70 потерпевших вместе с несовершеннолетними детьми для проживания", – рассказала подполковник полиции.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Представитель ДП Алматы отмечает, что если в вашей семье произошло бытовое насилие, необходимо обратиться в полицию по номеру "102". В случае получения травм вызвать скорую медицинскую помощь – "103". Также действителен телефон доверия "150", где готовы оказать психологическую, правовую помощь, предоставить контакты участковых инспекторов полиции и сотрудников подразделения по защите женщин, а также кризисных центров и других необходимых организаций. К тому же во всех регионах функционируют кризисные центры для жертв бытового насилия. В случаях угрозы вашей жизни и здоровью вы можете обратиться за помощью в эти центры.