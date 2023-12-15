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За оккультные методы лечения осудили жительницу Петропавловска

За оккультные методы лечения осудили жительницу Петропавловска Фото: пресс-служба ДП СКО
В Петропавловске полицейские выявили последовательницу запрещённого в Казахстане оккультно-мистического религиозного течения, которая занималась нетрадиционным лечением. Женщину отправили под суд, сообщает Zakon.kz.

Приверженку оккультного течения, которое запрещено в Казахстане, отправили под суд сотрудники полиции Петропавловска. В пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области отметили, что в практике женщина использовала религиозную атрибутику.

По факту участия горожанки в деятельности запрещенного религиозного объединения полицейские собрали материал по части 10 статьи 489 кодекса РК об административных правонарушениях. Согласно норме закона штраф составил 50 МРП или 172 500 тенге.

В начале года широкий резонанс получило видео, в котором младенцу делают надрезы на лице в якобы лечебных целях. Позднее стало известно, что нетрадиционные методы лечения использовали в хиджама-центре Атырау.

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