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Школьный автобус без одного колеса возит детей в Атырауской области

Школьный автобус без одного колеса возит детей в Атырауской области Фото: скриншот с видео
Видео с автобусом без одного колеса, в котором перевозят школьников нескольких сел Атырауской области, попало в социальные сети региона. Водителя привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Житель региона Аслан Омаров, комментируя видео с "хромым" автобусом, рассказал, что до школы на нем добираются дети из Курилкино, Зарослого, Химика, передает АкЖайык.

"Автобус полон учащихся. А то, что у автобуса нет одного заднего колеса, никого не волнует. При школе есть два автобуса, один из них находится в таком удручающем состоянии". Аслан Омаров

Издание отмечает, что в этом году на перевозку школьников выделено 1,1 миллиарда тенге. При этом на начало учебного года Управление образования региона купило 23 новых автобуса для перевозки учащихся школ.

Издание сообщает, что к ответственности за эксплуатацию автобуса без одного колеса привлекли водителя скулбаса.

21 сентября в Шымкенте начался судебный процесс по резонансному делу о ДТП с участием автобуса, в котором погибли пять человек. На процессе побывал корреспондент Zakon.kz.

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