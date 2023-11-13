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Повышенное загрязнение воздуха ожидается в трех городах Казахстана

Повышенное загрязнение воздуха ожидается в трех городах Казахстана Фото: pixabay
В понедельник, 13 ноября, в трех городах страны синоптики прогнозируют высокое содержание вредных примесей в воздухе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Специалисты предупреждают, что 13 ноября жителей и гостей Астаны, Шымкента и Жезказгана ждут неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне синоптики объявили штормовую опасность в 15 регионах страны. На больше части страны специалисты прогнозируют обильные осадки в виде дождей и снега, а также гололед.

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