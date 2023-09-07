Повышенное загрязнение воздуха ждет жителей трех городов Казахстана

В четверг, 7 сентября, в трех городах страны специалисты "Казгидромета" обещают высокое содержание вредных примесей в воздухе, сообщает Zakon.kz.

Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия в Астане, Алматы и Актобе на четверг, 7 сентября. Об этом сообщают специалисты на сайте "Казгидромета".

Неблагоприятные метеоусловия, НМУ, представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

По данным синоптиков, в этот же день, 7 сентября, в 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

