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Алматинцев призвали быть осторожными из-за сильного дождя и ветра

Алматинцев призвали быть осторожными из-за сильного дождя и ветра Фото: pixabay
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы выступил с заявлением. В пятницу, 22 сентября, в городе прогнозируют сильный дождь, который продлится до конца дня, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в распространяемом сообщении, ДЧС рекомендует скорректировать маршрут своего движения, снизить скорость автомобиля, включить аварийные огни, либо переждать сильный дождь – по возможности остаться в квартире или на работе.

Владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Если дождь застал вас на улице:

  • обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
  • не стойте под слабо укрепленными конструкциями их разрушение может привести к травмированию людей;
  • постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

Пешеходам также необходимо проявлять осторожность, помните, что вас не видно во время дождя.

В Управлении развития коммунальной инфраструктуры города добавили, что в связи с прогнозируемыми осадками организован выход 46 патрульных бригад.

"Всего для предупреждения и ликвидации возможных подтоплений задействовано 165 ед. спецтехники, 26 мотопомп и 836 дорожных рабочих. Заготовлено 1825 мешков с песком. В районных акиматах организовано дежурство по контролю за производством работ".Пресс-служба Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Отмечено, что осадки прогнозируются с перерывами до ночи 23 сентября.

Температура воздуха днем составит 12-14 градусов тепла.

Кроме того, 22 сентября синоптики прогнозируют высокое содержание вредных веществ в трех городах на западе страны.

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Анастасия Московчук
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