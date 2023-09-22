Алматинцев призвали быть осторожными из-за сильного дождя и ветра
Как говорится в распространяемом сообщении, ДЧС рекомендует скорректировать маршрут своего движения, снизить скорость автомобиля, включить аварийные огни, либо переждать сильный дождь – по возможности остаться в квартире или на работе.
Владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.
Если дождь застал вас на улице:
- обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
- не стойте под слабо укрепленными конструкциями их разрушение может привести к травмированию людей;
- постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
Пешеходам также необходимо проявлять осторожность, помните, что вас не видно во время дождя.
В Управлении развития коммунальной инфраструктуры города добавили, что в связи с прогнозируемыми осадками организован выход 46 патрульных бригад.
"Всего для предупреждения и ликвидации возможных подтоплений задействовано 165 ед. спецтехники, 26 мотопомп и 836 дорожных рабочих. Заготовлено 1825 мешков с песком. В районных акиматах организовано дежурство по контролю за производством работ".Пресс-служба Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы
Отмечено, что осадки прогнозируются с перерывами до ночи 23 сентября.
Температура воздуха днем составит 12-14 градусов тепла.
Кроме того, 22 сентября синоптики прогнозируют высокое содержание вредных веществ в трех городах на западе страны.