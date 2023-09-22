Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Досудебным расследованием установлены признаки хищения более 33 млрд тенге (около 100 млн USD по курсу на момент хищения) путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, подконтрольным бывшему акционеру банка Амирханову Е.А.
Следственными действиями установлено, что, будучи крупным акционером Эксимбанка и членом совета директоров, Амирханов способствовал выдаче заведомо невозвратных кредитов более 20 предприятиям. Номинальными руководителями этих предприятий числились родственники, либо подчиненные Амирханова, которые сообщили следствию, что к займам отношения не имеют, а все действия по получению займов исполнялись по личному поручению Амирханова.
В связи с этим дело в отношении Амирханова Е.А. выделено в отдельное производство по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере").
Так как Амирханов Е.А. с 2020 года находится в розыске по другому уголовному делу и его розыск осуществляет Департамент полиции города Алматы, новое дело в отношении Амирханова Е.А также передано в Департамент полиции города Алматы.
Других признаков хищения в АО "Эксимбанк Казахстан" не установлено, в связи с чем досудебное расследование в отношении других лиц прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
По данным редакции, Амирханов сейчас постоянно проживает в США. Мы решили провести журналистское расследование и узнать, как живет на чужбине беглый олигарх. В ближайшее время мы опубликуем результаты нашего расследования.