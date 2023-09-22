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Антикор наказал чиновников городского акимата в Шымкенте

Антикор наказал чиновников из акимата Шымкента Фото: pixabay
Нескольких чиновников акимата Шымкента, занимающих руководящие должности, привлекли к административной ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Otyrar.kz 22 сентября, Антикоррупционная служба привлекла к ответственности нескольких чиновников городского акимата Шымкента, в том числе руководителей Управления энергетики и развития инфраструктуры, Управления физической культуры и спорта, а также бывшего руководителя Управления культуры, развития языков и архивов.

Чиновников уличили в том, что они принимали на работу соискателей, не представивших декларации об активах и обязательствах. В Антикоре указали, что это создавало риск коррупционных преступлений.

Ранее Антикоррупционная служба поделилась информацией о том, за что и на какие суммы штрафуют казахстанских госслужащих.

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