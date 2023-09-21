За что и на какую сумму штрафуют казахстанских госслужащих

21 сентября 2023 года стало известно, что Антикоррупционная служба за 8 месяцев к административной ответственности привлекла 112 лиц. Общая сумма наложенного штрафа составила порядка 35 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В сообщении сказано, что государственных служащих чаще всего привлекают к адмответственности за:

нарушения антикоррупционных ограничений;

непринятие мер по противодействию коррупции;

воспрепятствование законной деятельности бизнеса;

незаконное занятие предпринимательской деятельностью;

правонарушения, связанные с процессуальными действиями.

К примеру, Департамент Антикоррупционной службы по Астане привлек к административной ответственности аудитора Ревизионной комиссии за получение незаконного материального вознаграждения в виде установки ролл-штор в своей квартире. За это аудитор исключил из списка проверки объект. При этом объект изначально не подлежал контролю.

За подобные действия ревизор был оштрафован на сумму в 2 млн тенге.

Также одним из распространенных видов коррупционных административных правонарушений является незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность.

"В рамках проекта "Бизнеске жол" руководители управлений градостроительного контроля, городского планирования и урбанистики привлечены к адмответственности. Антикор Алматы выявил, что эти должностные лица издали незаконные акты, которые мешали добросовестному бизнесмену заниматься законной деятельностью". Пресс-служба Антикора

На основании решения суда за незаконные действия должностные лица привлечены к штрафу в размере 100 МРП.

КоАП также предусматривает ответственность за несоблюдение антикоррупционных ограничений.

"В Костанайской области руководитель территориальной инспекции по ветеринарному контролю принял на работу главного специалиста отдела. При этом работник не сдал декларацию об активах и обязательствах до назначения на должность. Таким образом, руководитель ветинспекции за непринятие мер по противодействию коррупции был привлечен к административной ответственности по статье 680 КоАП РК и оштрафован на сумму 172 тыс. тенге". Пресс-служба Антикора

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13 сентября стало известно, что Агентство запустило Telegram-бот, куда граждане могут отправлять сообщения о фактах коррупции.