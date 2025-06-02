Ночной ремонт: в Алматы перекроют улицу от Абая до Сатпаева

В Бостандыкском районе Алматы временно ограничат движение на одном из участков улицы Наурызбай батыра из-за ремонта теплосетей. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".

Так, с 23:00 3 июня до 08:00 4 июня движение автотранспорта будет частично ограничено на улице Наурызбай батыра от проспекта Абая до улицы Сатпаева.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на магистральном трубопроводе с целью замены элементов инженерной сети в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Жителям и гостям города также принесли извинения и попросили их с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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Ранее сообщалось, что с 3 июня по 3 июля 2025 года будет временно закрыт туристский маршрут от парковки "Алма-Арасан" до термального источника, включая доступ к водопаду "Девичьи слезы" и поляне "Терра".