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Фейк о принудительной вакцинации китайским препаратом гуляет по Казнету

Фейк о принудительной вакцинации китайским препаратом гуляет по Казнету Фото: pixabay
В Казнете обсуждают информацию о том, что детей принудительно прививают от кори неким китайским препаратом. Автор предполагает, что это может быть вакцина, оставшаяся после вакцинации от коронавируса, сообщает Zakon.kz.

В публикации Stopfake указано, эту информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

"Для вакцинации против кори в стране используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита производства "Serum Institute of India". Производство данной вакцины имеет преквалификацию ВОЗ, которая гарантирует качество и безопасность производимых вакцин". Пресс-служба Министерства здравоохранения

В Министерстве напомнили о вспышки кори в Казахстане и призвали родителей вовремя вакцинироваться. 

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"С учетом неблагополучной эпидемиологической ситуации по кори в стране просим обратить внимание на наличие прививок против кори у своих детей. Получить прививку можно, обратившись в медицинскую организацию по месту прикрепления", – говорится в опубликованном сообщении

24 ноября 2023 года стало известно, что в Астане наблюдается рост заболеваемости корью. Большая часть заболевших – непривитые дети. Однако среди больных также есть и взрослые.

По последним данным, детский инфекционный стационар перегружен на 111%. Коечная мощность составляет 300 койко-мест. Однако с увеличением поступающих с сезонными инфекционными заболеваниями, в частности, с корью, мощность увеличили до 557 и еще 20 коек реанимационных.

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