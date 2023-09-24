В Казахстане выросли цены на орехи

В Бюро нацстатистики сообщили, что цены на фундук, миндаль, кешью, грецкий орех в годовом выражении (август 2022 года к августу 2023 года) подорожали на 3,9%, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, Казахстан производит переработанные и консервированные плоды и орехи, производство которых за январь-июль текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 42,1%.



Так, за данный промежуток времени в Казахстане произведено 5,9 тыс. тонн переработанных и консервированных плодов и орехов.

Тем не менее удельный вес импортируемой продукции занимает большую долю – 93,9%. Так, объем завозной продукции за 7 месяцев составил 90,2 тыс. тонн.

Реализация на внутреннем рынке за январь-июль текущего года составила 89,2 тыс. тонн — на 19,4% больше, чем годом ранее.

Ранее мы сообщали, что испанские ученые выяснили, что употребление орехов уменьшает вероятность депрессии.