В Казахстане выросли цены на орехи
Как отметили в ведомстве, Казахстан производит переработанные и консервированные плоды и орехи, производство которых за январь-июль текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 42,1%.
Так, за данный промежуток времени в Казахстане произведено 5,9 тыс. тонн переработанных и консервированных плодов и орехов.
Тем не менее удельный вес импортируемой продукции занимает большую долю – 93,9%. Так, объем завозной продукции за 7 месяцев составил 90,2 тыс. тонн.
Реализация на внутреннем рынке за январь-июль текущего года составила 89,2 тыс. тонн — на 19,4% больше, чем годом ранее.
Ранее мы сообщали, что испанские ученые выяснили, что употребление орехов уменьшает вероятность депрессии.