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В Казахстане выросли цены на орехи

В Казахстане выросли цены на орехи Фото: pixabay
В Бюро нацстатистики сообщили, что цены на фундук, миндаль, кешью, грецкий орех в годовом выражении (август 2022 года к августу 2023 года) подорожали на 3,9%, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, Казахстан производит переработанные и консервированные плоды и орехи, производство которых за январь-июль текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 42,1%.

Так, за данный промежуток времени в Казахстане произведено 5,9 тыс. тонн переработанных и консервированных плодов и орехов.

Тем не менее удельный вес импортируемой продукции занимает большую долю – 93,9%. Так, объем завозной продукции за 7 месяцев составил 90,2 тыс. тонн.

Реализация на внутреннем рынке за январь-июль текущего года составила 89,2 тыс. тонн — на 19,4% больше, чем годом ранее.

Ранее мы сообщали, что испанские ученые выяснили, что употребление орехов уменьшает вероятность депрессии.

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