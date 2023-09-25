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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в столице и еще трех городах РК

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в столице и еще трех городах РК Фото: pixabay
Синоптики сообщили, что 25 сентября, в понедельник, в Атырау, Актобе, Алматы, ночью в Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха.

Ранее "Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и опасных явлений природы на территории Казахстана на 25 сентября

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