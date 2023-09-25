Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в столице и еще трех городах РК

Фото: pixabay

Синоптики сообщили, что 25 сентября, в понедельник, в Атырау, Актобе, Алматы, ночью в Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает Zakon.kz.

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